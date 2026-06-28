Mundial 2026: los 16avos de final ya tienen días y horarios confirmados

Con la finalización de la fase de grupos, el Mundial 2026 ingresará en su primera instancia de eliminación directa con la confirmación del cuadro completo de los 16avos de final, una etapa que se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio y que comprenderá un total de 16 encuentros.

A partir de este momento, cada partido será decisivo para los seleccionados que lograron avanzar desde sus respectivas zonas, ya que únicamente el ganador de cada cruce conseguirá el pasaje a la siguiente ronda del certamen.

Entre los encuentros más esperados figura el de la Selección argentina, que accedió a esta instancia luego de finalizar como líder del Grupo J y ahora tendrá como rival a Cabo Verde en busca de un lugar entre los 16 mejores equipos de la competencia.

Argentina ya conoce día, horario y escenario

El conjunto argentino afrontará su compromiso el viernes 3 de julio, desde las 19:00 (hora argentina). El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, escenario elegido para uno de los partidos más destacados de la última jornada de los 16avos de final.

Luego de terminar en el primer puesto del Grupo J, la Selección argentina buscará continuar su recorrido en el campeonato enfrentando a Cabo Verde en un partido que definirá cuál de los dos equipos seguirá en carrera dentro del Mundial 2026.

El torneo comenzará la fase eliminatoria este domingo

La actividad de los 16avos de final comenzará este domingo 28 de junio, cuando Canadá, uno de los anfitriones del certamen, reciba a Sudáfrica desde las 16:00, en la ciudad de Los Ángeles.

Posteriormente se desarrollará una intensa programación que se extenderá durante toda la semana con la participación de varias de las selecciones consideradas candidatas, entre ellas Brasil, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Portugal, Bélgica y Países Bajos, que ya conocen a sus respectivos rivales.

Cada una de estas llaves marcará el inicio de una etapa en la que ya no habrá margen de error para los equipos clasificados.

El desarrollo de la semana

El lunes 29 de junio se disputarán tres encuentros correspondientes a esta fase.

Brasil enfrentará a Japón desde las 14:00 en Houston.

Más tarde, Alemania jugará frente a Paraguay a las 17:30 en Boston.

La jornada concluirá con el partido entre Países Bajos y Marruecos, programado para las 22:00 en Monterrey.

El martes 30 de junio continuará la competencia con otros tres compromisos.

Costa de Marfil se medirá con Noruega a las 14:00 en Dallas.

Posteriormente, Francia enfrentará a Suecia desde las 18:00 en Nueva Jersey.

El cierre del día estará a cargo de México y Ecuador, que jugarán a las 22:00 en el Estadio Azteca.

Tres jornadas con definiciones decisivas

El miércoles 1° de julio comenzará con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, previsto para las 13:00 en Atlanta. Más tarde será el turno de Bélgica frente a Senegal, desde las 17:00 en Seattle.

La actividad del día finalizará con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, que comenzará a las 21:00 en San Francisco. El jueves 2 de julio se jugarán otros dos partidos antes del cierre de la jornada.

España se enfrentará con Austria desde las 16:00 en Los Ángeles. Posteriormente, Portugal jugará frente a Croacia a las 20:00 en Toronto.

La programación continuará ya en los primeros minutos del viernes 3 de julio, cuando Suiza y Argelia disputen su encuentro a las 00:00 en Vancouver.

El viernes se cerrará la instancia con cuatro encuentros

La última jornada de los 16avos de final reunirá cuatro partidos que terminarán de definir el cuadro de la siguiente fase. En primer turno, Australia enfrentará a Egipto desde las 15:00 en Dallas.

Luego llegará el compromiso de la Selección argentina, que desde las 19:00 buscará superar a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Finalmente, Colombia cerrará esta instancia enfrentando a Ghana a las 22:30 en Kansas City.

Cronograma completo de los 16avos de final

Domingo 28 de junio

Canadá vs. Sudáfrica - 16:00

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón - 14:00

Alemania vs. Paraguay - 17:30

Países Bajos vs. Marruecos - 22:00

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega - 14:00

Francia vs. Suecia - 18:00

México vs. Ecuador - 22:00

Miércoles 1° de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo - 13:00

Bélgica vs. Senegal - 17:00

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - 21:00

Jueves 2 de julio

España vs. Austria - 16:00

Portugal vs. Croacia - 20:00

Viernes 3 de julio

Suiza vs. Argelia - 00:00

Australia vs. Egipto - 15:00

Argentina vs. Cabo Verde - 19:00

Colombia vs. Ghana - 22:30

Con este cronograma completamente definido, el Mundial 2026 iniciará una nueva etapa en la que cada uno de los 16 encuentros tendrá carácter eliminatorio. La Selección argentina llegará al compromiso frente a Cabo Verde luego de haber finalizado como líder del Grupo J, mientras que el resto de las selecciones clasificadas ya conocen el día, el horario, la sede y el rival que deberán superar para mantenerse en competencia y avanzar hacia la siguiente instancia del torneo.