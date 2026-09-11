Fray Mamerto Esquiú a todo MTB: tres desafíos se unen en la Vuelta al Fray

La actividad de las "ruedas gordas" volverá a los caminos chacareros del Valle Central con una propuesta que reunirá exigencia, resistencia, técnica y espíritu competitivo. El próximo domingo 27 de septiembre se llevará adelante una nueva edición especial de Fray Series, bajo el nombre de "Vuelta al Fray", una competencia que propone unir en una sola jornada tres desafíos reconocidos dentro del mountain bike.

La convocatoria tendrá como escenario a Fray Mamerto Esquiú, donde los pilotos deberán afrontar un recorrido diseñado para atravesar distintos tramos y desafíos. La particularidad de esta edición será que, por primera vez, tres eventos icónicos y reconocidos a nivel nacional formarán parte de una única competencia.

La propuesta reunirá los siguientes desafíos:

Campanas RC .

. Reto al Murallón de Fray .

. Camino Real, uno de los eventos más convocantes.

Bajo el concepto de tres desafíos, un solo recorrido y una competencia épica, la "Vuelta al Fray" buscará concentrar en una misma jornada distintos escenarios y exigencias que forman parte de estas competencias.

La largada desde el Micro Estadio Evita

Los pilotos partirán desde el mítico Micro Estadio Evita, ubicado en San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, punto desde el cual comenzará el recorrido de esta edición especial. Desde allí, los competidores iniciarán el trayecto rumbo a Campanas del Rosario, donde deberán enfrentarse a las sendas que forman parte del reconocido trazado de Campanas RC.

Ese será el primero de los tres grandes desafíos que integrarán la competencia. La propuesta plantea un recorrido continuo, en el que cada etapa dará paso a un nuevo escenario y a una nueva exigencia.

La "Vuelta al Fray" recupera así la actividad del MTB en los caminos chacareros del Valle Central con una competencia que reunirá distintos trazados y puntos característicos de los eventos que ahora se integrarán en una sola propuesta.

El desafío del Murallón de Pirquitas

Luego de superar el recorrido inicial en Campanas del Rosario, los pilotos deberán continuar su camino hacia el Murallón de Pirquitas. Allí se desarrollará uno de los tramos más exigentes y emblemáticos del ya establecido Reto al Murallón. Esta segunda parte del recorrido formará parte de la competencia especial que unirá los tres eventos en una única jornada.

La propuesta plantea una sucesión de desafíos sin dividir la experiencia en competencias independientes. Después de atravesar el trazado de Campanas RC, los participantes pondrán rumbo al Murallón para enfrentar una nueva instancia del recorrido.

De esta manera, la exigencia se mantendrá a lo largo de un trayecto que combinará diferentes escenarios y características, con el objetivo de poner a prueba las capacidades de los pilotos.

Camino Real, el último gran desafío

Cuando el recorrido parezca haber llegado a su final, todavía quedará un último desafío. Camino Real será el escenario que cerrará la jornada de competencia. Reconocido como uno de los eventos más convocantes, Camino Real se convertirá en la etapa final de una propuesta pensada para poner a prueba la resistencia, la técnica y el espíritu competitivo de quienes participen.

Así, la "Vuelta al Fray" quedará estructurada como un recorrido que enlazará tres desafíos consecutivos. La competencia comenzará en el Micro Estadio Evita, continuará por Campanas del Rosario, seguirá hacia el Murallón de Pirquitas y tendrá su escenario final en Camino Real.

La edición especial de Fray Series propone de esta manera una competencia diferente, al concentrar en una sola jornada tres eventos que, por primera vez, se unirán dentro de un mismo recorrido.

Inscripciones abiertas para la Vuelta al Fray

La "Vuelta al Fray" se disputará el domingo 27 de septiembre de 2026, con punto de partida en el Micro Estadio Evita de San Antonio, en Fray Mamerto Esquiú. Las inscripciones están abiertas y se puede ingresar a: www.lecgo.net/vaf

