Denuncian a Alejandro Mancuso de integrar una "mafia de licencias" de entrenadores

Alejandro Mancuso, ex jugador y ayudante de campo de Diego Maradona en la Selección Argentina, fue acusado de vender licencias de entrenador truchas tras una investigación periodística en Brasil.

En cuanto a los involucrados como compradores de esos diplomas, aparecen nombres de peso como Robeto Carlos, Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Alex de Souza, Petkovic y Paulinho, entre otros.

La investigación fue llevada a cabo por la periodista Joanna De Assis, del medio UOL, y tuvo fuerte repercusión en Brasil por los distintos técnicos que se habrían beneficiado de obtener una licencia sin hacer los cursos correspondientes.

La acusación a Mancuso es que sería el encargado de vender certificados de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), una de las principales escuelas de entrenadores de la Argentina.

Según se detalla en el informe que contiene audios del ex jugaor de Boca, Vélez, Palmeiras, Flamengo e Independiente, entre otros, los certificados eran entregados en diez días a cambio de 20 mil dólares.

Uno de los audios revelados en UOL atribuidos a Mancuso resulta contundente: "Llegué a un acuerdo con nuestro presidente de la federación para que todos estos cracks que jugaron al fútbol tengan una forma de no hacer este curso online. Listo y se terminó. Son tipos que jugaron al fútbol toda la vida, ¿necesitan hacer tres años de curso online?".

En cuanto a las pruebas, el medio adjuntó una foto de Thiago Silva del 2023 con un diploma de entrenador Pro de ATFA y con la firma de Victorio Cocco. Sin embargo, Cocco había dejado sus funciones en la entidad en el año 2020.

En otro de los audios, Mancuso se desliga de las acusaciones y afirma ser solo un "facilitador". "Me preguntan cómo se hace, cómo se consigue. Yo paso el contacto de la federación para que llamen directo. Yo no estoy en la federación, yo no soy parte de la federación", afirmaba el ex jugador.

El descargo de ATFA tras el escándalo

La ATFA sacó un comunicado tras verse involucrado en el escándalo que envuelve a Alejandro Mancuso por la venta de licencias truchas de director técnico. En ese sentido, la entidad "no reconoce ninguna gestión que el Sr. Mancuso haya llevado a cabo o alegue haber realizado en nombre de la entidad".

Por otro lado, la ATFA destaca que Mancuso "no forma parte de la Junta Directiva, no ocupa ningún cargo de autoridad en la ATFA, no mantiene ningún vínculo contractual con la institución y no está autorizado para actuar en su nombre ni para representarla".

Por último, afirman: "Por consiguiente, cualquier oferta, cobro o envío de documentación que haya podido realizar invocando a la ATFA es algo totalmente ajeno a esta institución".