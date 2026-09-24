El demoledor sprint de la argentina Micaela Levaggi para conquistar otro oro

Micaela Levaggi volvió a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y protagonizó otra definición de enorme contundencia. La atleta marplatense, de 27 años, consiguió este jueves su segunda medalla de oro consecutiva después de haberse impuesto el miércoles en los 1500 metros.

Esta vez, la prueba fueron los 5000 metros, distancia en la que registró un tiempo de 15′48″73. La carrera tuvo una definición similar a la del día anterior: Levaggi permaneció cerca de las líderes durante buena parte de la competencia, evitó forzar el ritmo y reservó sus energías para el momento decisivo.

Cuando ingresó en la última vuelta, la argentina aceleró con contundencia y consiguió despegarse del grupo. El sprint final fue determinante para establecer una diferencia de casi cinco segundos respecto de su principal perseguidora. La peruana Lizaida Valdivia terminó segunda, con 15′53″97, mientras que la ecuatoriana Carmen Alder completó el podio con 15′54″23.

El dato que explica la magnitud del cierre de Levaggi está en los últimos 400 metros: recorrió ese tramo en 1′05″73, el registro más rápido entre todas las participantes. Esa aceleración le permitió sostener el primer lugar con claridad y asegurar un nuevo oro para la delegación argentina.

"Micaela Levaggi":

Porque ganó la medalla dorada en los 5000 metros de los #JuegosSuramericanos 2026 https://t.co/DYnB0gxVGI pic.twitter.com/GzpPugRBNg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 24, 2026

El mismo libreto que en los 1500 metros

La estrategia utilizada en los 5000 metros tuvo un antecedente inmediato. El miércoles, en los 1500 metros femeninos, Levaggi también transitó buena parte de la competencia dentro del grupo, sin asumir el protagonismo inicial y midiendo sus fuerzas.

Esperó hasta el momento adecuado para lanzar su ataque. Cuando la chilena Laura Acuña parecía encaminada al título después de la última curva, la marplatense encontró el carril en la recta final y aceleró con contundencia. La remontada se produjo en los últimos 100 metros. Levaggi superó a Acuña y cruzó la meta en 4′22″43, mientras que la chilena terminó con 4′23″22 y la brasileña Tatiane Da Silva completó el podio con 4′23″42.

La victoria en esa distancia no solo significó la primera medalla dorada de Levaggi en Santa Fe. También le aseguró la clasificación para los Panamericanos de Lima 2027.

Desde la zona técnica, su entrenador Leonardo Malgor siguió la actuación de su atleta mientras protagonizaba uno de los finales más recordados de la competencia.

Un doblete que tiene detrás una historia de autogestión

Detrás de las dos medallas de oro hay una historia marcada por el esfuerzo y la autogestión. La propia Levaggi relató esa experiencia con la voz quebrada después de salir de la pista.

Meses antes de los Juegos Suramericanos, la atleta había publicado en su cuenta de Instagram una queja directa por no contar con una beca del ENARD. La falta de ese respaldo institucional representaba una dificultad frente a la necesidad de viajar a Europa para competir al máximo nivel.

Ante esa situación, decidió organizarse de otra manera y lanzó una venta de rifas comunitarias para poder financiar parte de su preparación y sus competencias.

"Son miles de personas las que me ayudaron y estoy agradecida con todos ellos. Pude mejorar mis marcas, hacer récord sudamericano, récord nacional, ser campeona iberoamericana, panamericana y ahora sudamericana. Todo eso implica una preparación, viajes, hospedaje, cuidados. Sin ellos no hubiera podido", expresó en declaraciones a TyC Sports.

La frase resume el recorrido que desembocó en los dos oros de Santa Fe y permite dimensionar el esfuerzo que hubo detrás de la preparación. La gira europea financiada mediante esa rifa terminó siendo decisiva para su crecimiento deportivo.

El récord sudamericano que cambió su temporada

El 4 de julio de 2026, en el Meeting Internacional José Antonio Peña de Ordizia, en España, Levaggi registró 4′05″50 en los 1500 metros. La marca tuvo una doble relevancia: no solo estableció un récord argentino, sino también un récord sudamericano, al superar la plusmarca que la surinamesa Letitia Vriesde mantenía desde 1991.

Después de ese logro, durante julio, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) finalmente incorporó a Levaggi al sistema de becas.

El reconocimiento llegó luego de un período en el que la atleta había tenido que recurrir a la colaboración de miles de personas para sostener su preparación y afrontar una gira europea necesaria para competir al más alto nivel.

Así, el récord obtenido en España y la posterior incorporación al sistema de becas marcaron otro punto de inflexión en una temporada que ahora suma dos títulos suramericanos consecutivos.

De una escuela pública de Mar del Plata

La historia deportiva de Levaggi comenzó mucho antes de los récords y las medallas. Su primer contacto con el atletismo ocurrió en una escuela primaria pública de Mar del Plata, donde un profesor de educación física le abrió la puerta a la pista.

La elección del deporte también estuvo relacionada con una cuestión concreta: eligió correr porque no requería una inversión en equipamiento. Desde aquel punto de partida, la marplatense construyó una carrera atravesada por distintas dificultades. En el camino tuvo lesiones de rodilla, de tendón de Aquiles y de fascia plantar, además de la interrupción forzada provocada por la pandemia de COVID-19.

También atravesó un período en el que se alejó de la competencia. Su regreso tuvo una figura determinante: Leonardo Malgor, su entrenador, quien tuvo una influencia central para que retomara la actividad. Desde 2024, Levaggi comenzó una progresión sostenida que la llevó nuevamente a los principales escenarios internacionales y a la conquista de títulos importantes.

Una carrera que volvió a crecer desde 2024

El regreso competitivo tuvo resultados concretos. Levaggi ganó el oro en el Campeonato Iberoamericano de Lima en los 1500 metros y los 5000 metros.

En 2026, además, obtuvo la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos del Campeonato Panamericano de Medellín. A ese recorrido se suman ahora los dos oros conseguidos en Santa Fe: primero en los 1500 metros y luego en los 5000.

La secuencia muestra una progresión que comenzó con el regreso a la actividad en 2024 y continuó con títulos, récords y nuevas oportunidades competitivas. Su marca de 4′05″50 en España, el récord argentino y sudamericano, la posterior incorporación al sistema de becas del ENARD y las dos victorias consecutivas en los Juegos Suramericanos forman parte de una misma temporada de crecimiento deportivo.