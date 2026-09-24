Vélez apeló el fallo de la AFA a favor de Boca y pidió suspender el partido con Racing

Vélez presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA para intentar revertir el fallo que confirmó la clasificación de Boca a la siguiente instancia de la Copa Argentina.

La presentación fue realizada este jueves por la dirigencia del club de Liniers, encabezada por Fabián Berlanga y Federico Balestrini, luego de la resolución del Tribunal de Disciplina que mantuvo el resultado del partido de octavos de final y, por lo tanto, el pase de ronda del conjunto xeneize.

El eje del reclamo está puesto en la inclusión de seis extranjeros en la planilla oficial presentada por Boca para ese encuentro. Vélez considera que esa situación configuró una infracción reglamentaria que debía derivar en una sanción deportiva y no solamente en una penalidad económica.

La institución sostiene que el Tribunal de Disciplina reconoció en su resolución la existencia del incumplimiento, pero no aplicó la consecuencia que, según la interpretación de Vélez, establece la normativa correspondiente.

La discusión por el límite de extranjeros

En el escrito presentado ante el Tribunal de Apelaciones, Vélez cuestionó la interpretación realizada por el Tribunal de Disciplina respecto del artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo. Según el club de Liniers, la resolución publicada el 22 de septiembre en el Boletín Oficial de AFA admitió que Boca había superado el límite de cinco extranjeros permitido por esa normativa.

Sin embargo, pese a reconocer el incumplimiento, el Tribunal de Disciplina decidió mantener tanto el resultado obtenido en el campo de juego como la clasificación de Boca. Para Vélez, allí se encuentra el principal punto de controversia. La institución sostiene que la infracción no depende de que el sexto extranjero haya ingresado o no al terreno de juego.

La interpretación defendida por el club indica que la violación reglamentaria se configura en el momento en que se firma la planilla oficial con más jugadores extranjeros de los permitidos.

De acuerdo con esta posición, la presencia del sexto extranjero en la documentación oficial resulta suficiente para considerar que existió una alineación indebida, independientemente de que ese futbolista haya participado posteriormente del partido.

El argumento sobre la alineación indebida

Vélez sostiene que la normativa establece de manera concreta que solo cinco extranjeros pueden suscribir la planilla oficial. Por ese motivo, considera que la incorporación de un sexto jugador extranjero representa una violación de la regla de elegibilidad. El planteo se centra, entonces, en el acto administrativo y reglamentario de confeccionar y firmar la planilla, y no exclusivamente en la participación efectiva del futbolista dentro del partido.

El club cuestionó específicamente que el Tribunal de Disciplina haya exigido que el sexto extranjero ingresara al campo de juego para considerar configurada la alineación indebida. Según la postura de Vélez, ese requisito no corresponde porque la infracción ya se habría producido con la presentación de una planilla que excedía el número de extranjeros permitido.

La institución de Liniers pretende que el Tribunal de Apelaciones revise ese criterio y determine que la consecuencia deportiva del incumplimiento debe recaer directamente sobre el resultado de aquel partido de Copa Argentina.

Vélez reclama el 3-0 y la clasificación

A partir de su interpretación de la normativa, Vélez pidió que se aplique el resultado reglamentario de 3-0 a su favor. De prosperar ese planteo, el club de Liniers quedaría declarado ganador del encuentro y, consecuentemente, clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.

La pretensión representa un cambio directo respecto de la resolución adoptada por el Tribunal de Disciplina, que mantuvo la clasificación de Boca pese a reconocer el incumplimiento reglamentario señalado.

La dirigencia de Vélez considera que la sanción aplicada hasta el momento no alcanza para reparar el perjuicio deportivo que sufrió la institución, debido a que el equipo quedó eliminado de la competencia como consecuencia de un partido en el que, según el propio planteo del club, Boca presentó una planilla contraria a la reglamentación.

Pedido urgente para suspender Racing-Boca

Además del pedido principal para que se revoque el fallo, Vélez incorporó a su presentación una medida provisional urgente. El club solicitó que se suspenda el partido entre Racing y Boca, previsto para el domingo 27 de septiembre, hasta que el Tribunal de Apelaciones resuelva el recurso presentado.

El pedido busca evitar que se dispute ese encuentro mientras permanece pendiente la definición sobre la situación de Boca en la Copa Argentina.

La solicitud de suspensión forma parte de la estrategia planteada por Vélez para preservar los efectos que eventualmente podría tener una decisión favorable del Tribunal de Apelaciones. La institución pretende que primero se resuelva su recurso y que, hasta entonces, quede suspendido el compromiso que Boca tiene programado ante Racing.

La sanción económica, bajo cuestionamiento

Otro de los argumentos centrales expuestos por Vélez apunta a la naturaleza de la sanción aplicada a Boca. El club de Liniers remarcó que una sanción económica no repara el perjuicio deportivo que considera haber sufrido. Su planteo parte de una cuestión concreta: Vélez quedó eliminado de la Copa Argentina mientras, según sostiene, el propio Tribunal de Disciplina reconoció que Boca había incumplido la normativa sobre la cantidad de extranjeros permitidos.

Para la dirigencia de Vélez, si existió una infracción reglamentaria vinculada con la conformación de la planilla oficial, la respuesta no debería limitarse a una penalidad económica. El reclamo apunta a que el incumplimiento tenga también la consecuencia deportiva prevista por la normativa.