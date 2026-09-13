Díaz Dian y Rodríguez se quedaron con la general del Rally de Huillapima

El Rally de Huillapima llegó a su final con una definición que tuvo como vencedores de la clasificación general a Agustín Díaz Dian y Javier Rodríguez.

El binomio catamarqueño se quedó con el primer puesto a bordo de un Volkswagen Gol Trend A1, atendido por el Faisal Racing, luego de completar una destacada actuación en los exigentes caminos de Huillapima.

Díaz Dian y Rodríguez mantuvieron un buen ritmo durante la competencia y lograron cerrar el fin de semana en lo más alto de la clasificación general.

El podio de la competencia se completó con Fabricio Cordeje y Ramiro Cordeje, mientras que el tercer lugar quedó para Cristian Almonte y Maxi Karamatich.

Los ganadores de cada categoría

En la clase N1, el triunfo fue para el binomio de Chumbicha integrado por Tomi Vega y Fredi Espadín, quienes compitieron con un Ford Fiesta Kinetic atendido por el Vitale Rally Team.

La clasificación de la categoría se completó con Nery Carrizo y Emiliano Carrizo, en el segundo puesto, y Leonardo Nazareno y Nelson Tomada, terceros.

En la N2, los ganadores fueron Ignacio Ferreyra y Alejandro Ferreyra, quienes dominaron la categoría con su Ford Ka, atendido por el Lucich Rally Team.

El segundo lugar fue para Oriana Polti y Maitena Polti, mientras que Franco Pérez y Julio Barbieri finalizaron terceros.

La clase NH tuvo como vencedores a los representantes de Valle Viejo, Sergio Véliz y Marcelo Ávila, quienes completaron la competencia en el primer lugar.

El segundo puesto quedó para Martín Gómez y Rubén Agüero Zar.

Por su parte, en la A5, la victoria fue para el binomio recreíno conformado por Luis Tejeda y Maximiliano Arévalo.

De esta manera, Huillapima volvió a ser escenario de una jornada del rally catamarqueño, con pilotos y navegantes de distintas localidades que protagonizaron una competencia que tuvo su definición en los caminos de la provincia.