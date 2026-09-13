Pascual Di Tella le dio a Argentina su primer oro en los Juegos Suramericanos

El esgrimista Pascual Di Tella se consagró campeón de sable individual masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió la primera medalla de oro para la delegación argentina en la competencia. El deportista oriundo de la ciudad de Buenos Aires derrotó este domingo por 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final disputada en Santa Fe.

Romero llegaba como uno de los principales candidatos al título. El venezolano ocupa el puesto 39 del ranking mundial y había conseguido la medalla de bronce en el Panamericano de este año y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Sin embargo, Di Tella logró imponerse y concretó una victoria que también tuvo un significado especial por un antecedente entre ambos.

"En el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina", recordó el esgrimista en diálogo con TyC Sports.

Tras el triunfo, Di Tella también destacó el desgaste físico de la final y el significado de volver a competir al máximo nivel después de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Tengo muchísima felicidad de poder estar compitiendo en este nivel; después de los JJOO no estuve compitiendo en todas las pruebas internacionales. Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede", expresó.

Dos argentinos entre los cuatro mejores

Antes de llegar a la definición, Di Tella derrotó en semifinales a su compatriota Juan Bacha, quien obtuvo automáticamente la medalla de bronce.

De esta manera, Argentina colocó a dos representantes entre los cuatro mejores del sable individual masculino en Santa Fe 2026.

Para Di Tella, además, se trata de su segundo podio en Juegos Suramericanos. En la edición de Cochabamba 2018 había conseguido la medalla de plata.

El nuevo título también puso fin a una espera de 36 años para la esgrima argentina: el último sablista del país que había ganado el oro en esta competencia había sido Gustavo Ducuing, en 1990.

Di Tella disputó sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024. Es hijo del también deportista olímpico Rafael Di Tella, quien compitió en Seúl 1988 y Barcelona 1992.

Más medallas para Argentina

La delegación argentina sumó otras dos medallas de bronce durante la jornada.

En natación, Lucas Alba terminó tercero en los 800 metros libres masculinos con un tiempo de 7:55.78. Su compatriota Thiago Pizzini finalizó quinto, con una marca de 8:05.77.

Por su parte, el equipo masculino de gimnasia artística consiguió otro bronce. El conjunto estuvo integrado por Santiago Mayol, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo e Ivo Chiapponi.

Brasil se quedó con la medalla de oro, mientras que Colombia obtuvo la plata.

Romina Imwinkelried abrió la jornada de podios

La primera medalla argentina del día había llegado en aguas abiertas. Romina Imwinkelried consiguió el bronce en los 10 kilómetros disputados en el lago del Parque del Sur.

La nadadora de San Jerónimo Norte registró un tiempo de 1:57:04,5 y terminó a 6,3 segundos de la brasileña Ana Cunha, ganadora de la prueba y campeona olímpica en Tokio 2020.

En la misma competencia, la argentina Candela Giordanino finalizó cuarta, apenas una décima de segundo detrás de Imwinkelried.

"Lo soñé mucho tiempo", expresó la nadadora después de la carrera, en diálogo con ESPN.

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