La fase regular del Torneo Clausura 2026 llegó a su final y el campeonato argentino comienza a transitar el tramo más importante de la competencia: los playoffs que definirán al próximo campeón. Durante el último fin de semana quedaron establecidos varios de los enfrentamientos correspondientes a los cuartos de final, una instancia que reúne a los equipos que consiguieron avanzar después de completar la primera etapa del certamen.

Entre los clubes que ya aseguraron su presencia en la próxima ronda se encuentran Vélez, Barracas Central, Independiente, Rosario Central, River Plate e Instituto, que consiguieron su clasificación y ahora aguardan el desarrollo de los encuentros pendientes para conocer cómo terminará de conformarse el cuadro.

Todavía quedan dos lugares por definirse. En ese contexto, Gimnasia de La Plata y Newell's se enfrentarán este lunes, desde las 17, en un partido que determinará otra de las posiciones disponibles. Por su parte, Boca Juniors jugará este miércoles, a las 21, frente a Independiente Rivadavia, en la Bombonera, después de su consagración en la Copa Sudamericana.

Con estos compromisos todavía pendientes, la organización de los playoffs comienza a delinear los cruces que marcarán el camino hacia la definición del campeonato.

Los primeros enfrentamientos que ya tiene el cuadro

Una parte importante del cuadro de cuartos de final quedó establecida con los resultados registrados durante el fin de semana. Entre los enfrentamientos que ya aparecen definidos se encuentran los que protagonizarán Instituto frente a River Plate e Independiente ante Vélez.

En el otro sector de la llave, Rosario Central recibirá a Barracas Central, en un cruce que también quedó establecido y que permitirá conocer a otro de los semifinalistas.

La conformación del cuadro contempla, además, los encuentros correspondientes a los equipos que todavía deben resolver su clasificación. De esta manera, los compromisos entre Gimnasia y Newell's, por un lado, y Boca e Independiente Rivadavia, por el otro, completarán los lugares pendientes y terminarán de ordenar los enfrentamientos de la siguiente instancia.

A falta de la confirmación oficial de la AFA, los partidos de cuartos de final se disputarían durante el próximo fin de semana, aunque todavía resta resolver los días y horarios correspondientes a cada encuentro.

Así quedaron los cruces de cuartos de final

La estructura de los playoffs presenta enfrentamientos distribuidos en dos sectores del cuadro. En la parte izquierda aparecen dos partidos que ya tienen a sus protagonistas confirmados:

Instituto vs. River Plate.

Independiente vs. Vélez.

Por el lado derecho, la llave contempla los siguientes enfrentamientos:

Rosario Central vs. Barracas Central.

Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B).

Gimnasia de La Plata (3° B) vs. Newell's (6° A).

Estos últimos dos cruces están sujetos a la resolución de los compromisos pendientes, que permitirán completar oficialmente la nómina de clasificados y establecer el cuadro definitivo de la competencia.

La distribución de los equipos determinará el recorrido hacia las semifinales y posteriormente hacia la final, en una etapa en la que cada partido tendrá carácter eliminatorio y no habrá margen para recuperarse en una serie de ida y vuelta.

Un solo partido y ventaja deportiva para el mejor ubicado

El reglamento establecido para los cuartos de final mantendrá el mismo sistema utilizado durante la primera instancia de eliminación directa. Los encuentros se disputarán a un solo partido, en el estadio del equipo que haya conseguido una mejor ubicación durante la fase regular.

Este mecanismo establece una ventaja para aquellos clubes que terminaron mejor posicionados en sus respectivas zonas, ya que tendrán la posibilidad de jugar como locales en una instancia determinante del campeonato.

En caso de que alguno de los partidos termine igualado durante los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se resolverá mediante tiempo suplementario. La prórroga estará dividida en dos períodos de 15 minutos cada uno.

Si después de esos 30 minutos adicionales persiste la igualdad, el ganador se determinará mediante una definición por penales.

El mismo criterio de resolución se aplicará en la final del certamen, que también contempla la posibilidad de disputar tiempo suplementario y, de ser necesario, recurrir a los remates desde el punto penal para establecer al campeón.

El calendario de la definición del Clausura 2026

Con la fase regular concluida y los últimos clasificados todavía pendientes, el calendario de los playoffs ya tiene establecidos los fines de semana previstos para cada instancia.

La programación contempla tres fechas centrales para el desarrollo de la etapa decisiva:

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Los cuartos de final abrirán el camino hacia las semifinales, previstas para el primer fin de semana de diciembre. Posteriormente, los dos equipos que consigan superar esa instancia accederán al partido que definirá al campeón del Torneo Clausura 2026.

La final se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, escenario elegido para albergar el encuentro decisivo del campeonato.

De esta manera, el certamen se encamina hacia su definición con un calendario concentrado en las últimas semanas del año y con los equipos clasificados enfocados en avanzar hasta el partido por el título.

Copa Libertadores 2027 y Trofeo de Campeones

La consagración en el Torneo Clausura 2026 tendrá consecuencias deportivas que trascenderán la obtención del campeonato. El equipo que consiga quedarse con el título obtendrá directamente un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, uno de los objetivos más importantes que estarán en juego durante esta etapa de eliminación directa.

La clasificación internacional representa un premio adicional para el campeón, que además tendrá la posibilidad de disputar otro encuentro por un título oficial antes de finalizar el año.

Se trata del Trofeo de Campeones, cuya final está programada para el sábado 19 de diciembre. En ese partido, el ganador del Clausura deberá enfrentarse a Belgrano, equipo que obtuvo el Torneo Apertura.

El escenario elegido para ese enfrentamiento será el estadio Mario Kempes de Córdoba, donde ambos campeones buscarán quedarse con una nueva consagración.

Así, el recorrido del equipo que consiga ganar el Clausura no terminará necesariamente con la final del 12 de diciembre, ya que una semana después tendrá la oportunidad de disputar otro trofeo frente al ganador del primer torneo de la temporada.