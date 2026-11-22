Lanús quedó eliminado del Torneo Clausura 2026 tras perder por 3-1 ante River en el Monumental, por los octavos de final. Después del encuentro, Sasha Marcich expresó su malestar por el resultado y cuestionó dos decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, perjudicaron al equipo visitante.

El defensor del Granate habló con TNT Sports y reconoció que le costaba analizar el partido inmediatamente después de la derrota.

"Me voy con bronca. Es difícil analizar el partido ahora. Bronca con todo, no fue el resultado que vinimos a buscar. Lo único que nos servía era ganar", expresó.

Luego, Marcich hizo referencia a la actitud que mostró Lanús durante el encuentro, pero apuntó contra las sanciones del árbitro Pablo Dóvalo.

"Metimos actitud y todo, pero el penal y el tiro libre me parece que no fueron. No quiero decir nada más, tengo mucha bronca", sostuvo.

Las dos jugadas que cuestionó Marcich

La primera acción ocurrió a los 14 minutos del primer tiempo. Después de un centro al área, Carlos Izquierdoz impactó con el pie en el rostro de Nicolás Otamendi y Dóvalo sancionó penal para River. Thiago Almada ejecutó la pena máxima y convirtió el primer gol del partido.

Lanús consiguió reaccionar y llegó al empate por intermedio de Ramiro Carrera, luego de una jugada colectiva. Sin embargo, en el segundo tiempo el Millonario volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Tobías Andrada, quien aprovechó el rebote de un tiro libre ejecutado por Almada que pegó en el travesaño.

Esta última acción fue la otra que Marcich puso en duda durante su declaración, aunque no brindó mayores precisiones sobre los motivos de su reclamo.

En los minutos finales, cuando Lanús buscaba la igualdad, River encontró espacios para contraatacar y Almada marcó el tercer tanto, con el que selló el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio avanzó a los cuartos de final del Clausura y espera por el ganador del cruce entre Instituto y Huracán. Lanús, en tanto, quedó fuera de la competencia.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.