El fútbol español se unió en un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife

El fútbol español vivió una jornada atravesada por la emoción y el dolor, en la que los distintos protagonistas de LaLiga se unieron para recordar a Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que murió el pasado martes tras protagonizar un fuerte choque con el arquero del Andorra FC, Jesús Owono.

El reconocimiento tuvo lugar antes y durante el partido entre Sevilla y Deportivo Alavés, correspondiente a la fecha 12 de LaLiga, que abrió la actividad del campeonato durante el fin de semana. La muerte del futbolista generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo español. Por ese motivo, jugadores, árbitros e hinchas participaron de diferentes gestos destinados a mantener viva la memoria del delantero y acompañar a sus familiares, compañeros y seres queridos.

Antes del comienzo del encuentro, los protagonistas de ambos equipos y los árbitros saltaron al campo de juego con camisetas especiales que llevaban el número 9, el dorsal que utilizaba Jesús de Miguel. Las prendas incluían una leyenda que sintetizó el sentimiento del homenaje: "Siempre en nuestro recuerdo".

La imagen de los futbolistas con las camisetas conmemorativas marcó el inicio de una jornada en la que el recuerdo del delantero estuvo presente en cada instancia del reconocimiento.

Luego, los jugadores se reunieron en el centro del campo junto a los integrantes del equipo arbitral para participar del acto. La ceremonia incluyó una ofrenda floral y un minuto de silencio, en un momento de recogimiento que reunió a los protagonistas del encuentro.

LaLiga, la Federación y los clubes extendieron el homenaje

La iniciativa fue impulsada por LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y los clubes, con el objetivo de que el reconocimiento a Jesús de Miguel no quedara limitado a un único partido.

El homenaje se extendió a los distintos encuentros de las competiciones españolas durante el fin de semana, en una expresión colectiva de acompañamiento a la familia del futbolista y a quienes compartieron su trayectoria deportiva.

La decisión de realizar actos en diferentes estadios permitió que el recuerdo del delantero estuviera presente en toda la actividad futbolística española, más allá del escenario en el que ocurrió el episodio fatal.

La jornada inaugural de la fecha 12 tuvo así un significado especial. El encuentro entre Sevilla y Deportivo Alavés no solamente abrió una nueva fecha del campeonato, sino que también se convirtió en el punto de partida de una serie de reconocimientos que involucraron a los distintos protagonistas del fútbol español.

Los gestos realizados antes del partido, con las camisetas especiales, la ofrenda floral y el minuto de silencio, formaron parte de una ceremonia que buscó expresar el dolor compartido por la muerte del jugador.

El minuto 9: el momento más conmovedor del encuentro

Uno de los instantes más emotivos del homenaje se produjo cuando el partido entre Sevilla y Deportivo Alavés llegó al minuto 9, en referencia al dorsal que utilizaba Jesús de Miguel. En ese momento, el encuentro se detuvo para rendir tributo al delantero del Tenerife. Los futbolistas que se encontraban en el campo y los hinchas presentes en las tribunas se sumaron al reconocimiento con un sentido minuto de aplausos.

La interrupción del partido convirtió ese instante en una expresión colectiva de memoria y acompañamiento. El homenaje no quedó circunscripto a los jugadores, sino que también involucró a los espectadores que asistieron al estadio.

Al mismo tiempo, las pantallas del recinto proyectaron imágenes en recuerdo de Jesús de Miguel. Las escenas generaron una fuerte reacción entre los presentes y algunas personas se emocionaron hasta las lágrimas. El aplauso sostenido, las imágenes del delantero y la participación de los hinchas reflejaron el impacto que tuvo su fallecimiento en el ambiente futbolístico.

De esta manera, el minuto 9 se transformó en un momento central de la jornada, con un reconocimiento que atravesó a los protagonistas del encuentro y a quienes acompañaron desde las tribunas.

El accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel

La muerte del delantero se produjo después de un episodio ocurrido durante el encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra FC. Jesús de Miguel fue a disputar una pelota aérea cuando chocó con el arquero del Andorra, Jesús Owono, quien había salido a interceptar el balón. El impacto fue muy fuerte y el futbolista del Tenerife quedó inconsciente sobre el césped.

La gravedad de la situación fue advertida inmediatamente por los jugadores de ambos equipos, que reclamaron la asistencia médica.

El personal sanitario intervino en el campo de juego y logró estabilizar al delantero antes de proceder a su traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Una vez ingresado al centro médico, De Miguel quedó internado en terapia intensiva. Sin embargo, pese a la atención recibida, finalmente murió el martes por la mañana.

El episodio provocó una inmediata reacción dentro del estadio, donde los futbolistas y los integrantes de los cuerpos técnicos comprendieron la gravedad del choque.

La expulsión del arquero y la suspensión del partido

Tras el impacto entre De Miguel y Owono, el árbitro Pérez Hernández tomó la decisión de expulsar al arquero del Andorra FC.

El juez también resolvió suspender el encuentro luego de lo ocurrido, ante la gravedad de la situación que se había producido en el campo de juego.

Los hinchas que se encontraban presentes en el estadio acompañaron con aplausos la salida del futbolista del Tenerife, en un gesto que reflejó el impacto del episodio entre quienes presenciaban el partido.

La intervención médica, el traslado en ambulancia y la posterior internación en terapia intensiva marcaron las horas posteriores al accidente, que finalmente terminó con el fallecimiento del delantero.

El choque durante la disputa de una pelota aérea, la asistencia de emergencia y la suspensión del encuentro quedaron como los hechos centrales de un episodio que conmocionó al fútbol español.