Estudiantes goleó 3-0 a Central y pasó a octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes dio un paso firme en la Copa Argentina al derrotar por 3 a 0 a Rosario Central en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del certamen. En una actuación sólida y efectiva, el conjunto platense logró imponer condiciones desde los primeros minutos y terminó asegurando su clasificación a los octavos de final con una diferencia amplia en el marcador.

El partido se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario en el que Estudiantes actuó como local y donde consiguió una victoria que reflejó su superioridad en distintos pasajes del encuentro.

La diferencia comenzó a construirse muy temprano. Apenas transcurridos cuatro minutos de la primera etapa, Guido Carrillo abrió el marcador y le permitió a su equipo tomar el control de las acciones desde el inicio. Ese gol tempranero modificó el desarrollo del partido y obligó a Rosario Central a buscar respuestas para intentar equilibrar el trámite.

Un primer tiempo favorable

Tras la apertura del marcador, Estudiantes continuó mostrando una propuesta ofensiva que le permitió sostener la iniciativa y generar situaciones de peligro sobre el arco rival.

La recompensa a esa búsqueda llegó nuevamente a los 26 minutos del primer tiempo. En esa oportunidad, Tiago Palacios amplió la diferencia mediante la ejecución de un penal, estableciendo el 2 a 0 parcial que otorgó una mayor tranquilidad al conjunto platense.

Con dos goles de ventaja antes del descanso, Estudiantes consolidó una posición favorable en el encuentro y quedó mejor perfilado para afrontar la segunda mitad. Rosario Central, por su parte, intentó mantenerse en partido y encontrar espacios para descontar, aunque sin lograr modificar el resultado durante los primeros 45 minutos.

Un trámite equilibrado en la posesión

Más allá de la diferencia final en el marcador, las estadísticas reflejaron un desarrollo relativamente parejo en cuanto al control del balón.

Estudiantes registró un 51% de posesión, mientras que Rosario Central alcanzó un 49%, una diferencia mínima que evidencia que ninguno de los dos equipos monopolizó completamente la tenencia. Sin embargo, la principal diferencia apareció en la capacidad para generar situaciones ofensivas. Allí el conjunto ganador mostró una ventaja considerable.

La diferencia en la cantidad de remates al arco refleja con claridad la capacidad de Estudiantes para transformar sus avances en oportunidades concretas de gol y mantener una presión constante sobre la defensa rival.

La expulsión que complicó aún más a Rosario Central

En el segundo tiempo, Rosario Central intentó mantenerse competitivo y buscar alguna reacción que le permitiera acercarse en el marcador. Sin embargo, el equipo sufrió un contratiempo adicional cuando se quedó con un jugador menos.

A los 35 minutos de la etapa complementaria, Franco Ibarra fue expulsado, dejando al conjunto rosarino en inferioridad numérica durante el tramo final del encuentro. La tarjeta roja representó una dificultad extra para Rosario Central en un partido que ya se presentaba complejo por la diferencia de dos goles que arrastraba desde la primera mitad.

Con un hombre menos y frente a un rival que controlaba el desarrollo del juego, las posibilidades de revertir la historia se redujeron considerablemente.

El cierre de una victoria contundente

Cuando el encuentro ingresaba en su recta final, Estudiantes encontró el gol que terminó de sellar la clasificación. A los 41 minutos del segundo tiempo apareció Mikel Amondarain, quien marcó el tercer tanto de la noche y estableció el definitivo 3 a 0.

Ese gol terminó de reflejar en el marcador la superioridad que el conjunto platense había mostrado a lo largo del partido. Con tres tantos convertidos, una diferencia importante en la cantidad de remates al arco y una leve ventaja en la posesión de la pelota, Estudiantes completó una actuación convincente.

Estudiantes sigue en carrera

Con este resultado, Estudiantes dejó atrás la instancia de dieciseisavos de final y aseguró su presencia en los octavos de final de la Copa Argentina.

La victoria obtenida en Córdoba no solo le permitió avanzar en el torneo, sino que también confirmó una actuación eficaz en la que logró transformar su dominio ofensivo en goles y sostener una diferencia que nunca estuvo en riesgo.

El conjunto platense encontró respuestas en momentos clave del encuentro, golpeó en el inicio, amplió la ventaja antes del descanso y terminó de cerrar la clasificación en los minutos finales para sellar una goleada por 3 a 0 sobre Rosario Central y continuar su camino en la competencia.