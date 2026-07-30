El árbitro de la final reapareció tras su retiro y defendió su actuación: qué dijo

El exárbitro Slavko Vincic volvió a hablar públicamente luego de su retiro del arbitraje profesional y eligió referirse al encuentro más importante de su carrera: la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a Argentina. En su análisis, defendió las decisiones adoptadas por el equipo arbitral, explicó los desafíos que implicó conducir un partido de semejante magnitud y reveló algunos aspectos vinculados con el comportamiento de Lionel Messi durante el desarrollo del encuentro.

La final de la Copa del Mundo marcó el cierre de su trayectoria como árbitro profesional. Apenas una semana después de aquel compromiso, la Federación Eslovena confirmó oficialmente su retiro, poniendo fin a una carrera que comprendió más de 500 partidos y que también tuvo entre sus principales antecedentes la conducción de la final de la Champions League de 2024.

La designación para dirigir la final

Durante su aparición pública, Vincic recordó el momento en que fue informado de que sería el encargado de impartir justicia en el partido decisivo del Mundial.

El exárbitro reconoció que la noticia lo sorprendió en un primer momento, aunque aseguró que esa sensación dio paso rápidamente al orgullo por la posibilidad de representar al arbitraje de su país en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

"Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo", expresó el exjuez de 46 años.

En sus declaraciones también puso de relieve el trabajo realizado por quienes integraron su equipo arbitral durante ese compromiso.

El reconocimiento a sus asistentes

Vincic dedicó parte de su análisis a destacar el desempeño de sus asistentes Tomaž Klancnik y Andraž Kovacic, con quienes compartió una extensa trayectoria dentro del arbitraje. Según explicó, los años de trabajo conjunto, los partidos dirigidos, las concentraciones, los seminarios y las etapas de preparación consolidaron un vínculo que trascendió el ámbito profesional.

El exárbitro definió a ambos colaboradores como una segunda familia, resaltando la confianza construida a lo largo del tiempo y el trabajo realizado en equipo durante los encuentros de mayor exigencia.

La evaluación de la final

Al analizar el desarrollo de la final mundialista, Vincic sostuvo que el principal desafío consistió en administrar las emociones y las reacciones propias de un partido de semejante trascendencia.

De acuerdo con su evaluación, la estrategia arbitral implementada durante el encuentro fue la adecuada, aun cuando posteriormente surgieron cuestionamientos desde la Argentina respecto de algunas decisiones adoptadas por el equipo arbitral. El exjuez afirmó que, una vez finalizado el compromiso, no encontró mayores dificultades al revisar su desempeño y ratificó cada una de las determinaciones tomadas durante el partido.

La expulsión de Enzo Fernández

Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí.

Esa acción quedó como uno de los episodios más discutidos de la final, aunque Vincic sostuvo que no modificó su valoración sobre la decisión adoptada durante el desarrollo del partido.

El exárbitro defendió la expulsión y aseguró que, al revisar posteriormente el encuentro, continuó considerando correcta la determinación que dejó al equipo dirigido por Lionel Scaloni con diez futbolistas.

El diálogo con Lionel Messi

Durante su repaso de la final, Vincic también hizo referencia a una conversación que mantuvo con Lionel Messi inmediatamente después de la acción que derivó en la expulsión de Enzo Fernández.

Aunque decidió mantener en reserva el contenido de ese intercambio, el exárbitro sí reveló cuál fue su impresión sobre la actitud del capitán argentino. "Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta", afirmó al referirse al comportamiento del astro rosarino durante aquel momento del partido.

De esa manera, optó por preservar la confidencialidad del diálogo mantenido dentro del campo de juego, limitándose a destacar la conducta deportiva del capitán de la Selección argentina.

Su postura sobre el VAR y el cierre de una carrera

Otro de los aspectos abordados por Vincic fue el uso de la asistencia tecnológica durante los partidos. El exárbitro defendió la utilización del VAR y consideró que la velocidad con la que se desarrolla el fútbol actual hace indispensable contar con herramientas que permitan corregir aquellas decisiones que pueden escapar a la percepción del árbitro durante el juego.

Según sostuvo, la tecnología constituye un recurso necesario para acompañar la labor arbitral dentro del campo y contribuir a la revisión de situaciones complejas que se presentan durante los encuentros.

Las declaraciones de Slavko Vincic representaron su primera aparición pública desde que puso fin a una trayectoria profesional que superó los 500 encuentros dirigidos. Su despedida del arbitraje quedó ligada a la conducción de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un partido que marcó el cierre de su carrera y que continúa siendo objeto de análisis por las decisiones adoptadas durante su desarrollo. En ese contexto, el exárbitro ratificó la actuación de su equipo, respaldó la expulsión de Enzo Fernández, destacó el comportamiento de Lionel Messi y defendió el papel del VAR como una herramienta fundamental para el arbitraje del fútbol moderno.