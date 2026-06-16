El arquero de Cabo Verde a lo "Tim Payne" y la impactante cifra de seguidores que sumó

El Mundial 2026 ya comenzó a entregar historias capaces de superar los límites estrictamente deportivos. Una de ellas tiene como protagonista a Josimar "Vozinha" Dias, el experimentado arquero de Cabo Verde que pasó de ser un futbolista conocido principalmente en su país y entre los seguidores de su selección a convertirse en una figura viral de alcance internacional.

Su actuación en el empate sin goles frente a España durante la primera fecha del torneo no solo le permitió ser reconocido como la figura indiscutida del encuentro, sino que además provocó una verdadera explosión en las redes sociales. En cuestión de horas, el guardameta multiplicó su popularidad de manera extraordinaria, alcanzando cifras que parecían impensadas antes del inicio de la competencia.

Lo ocurrido con Vozinha recordó inmediatamente al denominado "tratamiento Tim Payne", una referencia al fenómeno digital que años atrás transformó al defensor neozelandés en una celebridad inesperada gracias al impulso masivo de los usuarios en internet.

El crecimiento viral que sorprendió al propio protagonista

Antes del encuentro disputado ante la selección española, la presencia digital del arquero era relativamente modesta. Su cuenta oficial de Instagram registraba entre 40.000 y 50.000 seguidores.

Sin embargo, todo cambió después de los 90 minutos que disputó frente a uno de los principales candidatos al título mundial. Tras ser elegido MVP, reconocimiento que identifica al Mejor Jugador del Partido, su perfil en Instagram superó los dos millones de seguidores y continuó creciendo a una velocidad vertiginosa.

La magnitud del fenómeno quedó reflejada durante una entrevista concedida a Cazé TV, una de las transmisiones deportivas más populares de Brasil.

Durante la conversación, una periodista le consultó si recordaba cuántas personas lo seguían en sus redes sociales. "Alrededor de 40.000", respondió el arquero.

Fue entonces cuando la cronista le mostró en su teléfono la nueva cifra alcanzada por su cuenta, revelándole el enorme crecimiento que había experimentado en apenas unas horas. "Hicimos una campaña por vos, Vozinha. Qué partido jugaste. Felicitaciones por tu historia. Brasil está con vos. Brasil se detuvo para verte", le expresó la periodista al mostrarle el impacto que había generado entre los aficionados.

El muro que frustró a una de las favoritas del torneo

La razón principal detrás de semejante repercusión fue una actuación que resultó determinante para el resultado final del encuentro.

Con 40 años recién cumplidos, Vozinha sostuvo a Cabo Verde durante todo el partido frente al conjunto dirigido por Luis de la Fuente. España asumió el protagonismo desde el comienzo, monopolizó la posesión de la pelota y generó una gran cantidad de oportunidades de gol. Las estadísticas del encuentro reflejan claramente el dominio español:

27 remates totales.

7 disparos al arco.

Empate final 0 a 0.

Cada una de esas llegadas encontró la resistencia del arquero caboverdiano. Su desempeño fue decisivo para mantener el arco invicto y permitir que su selección alcanzara un resultado histórico.

Gracias a su actuación, Cabo Verde consiguió el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, un hecho que amplificó aún más la relevancia de su figura.

El premio MVP y el reconocimiento internacional

Tras finalizar el encuentro, Vozinha recibió el premio al Mejor Jugador del Partido, una distinción que coronó una noche inolvidable tanto para él como para su selección.

Luego de recibir el reconocimiento, el arquero expresó su emoción por el momento vivido. "Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo. Trabajamos mucho para esto. Sabíamos que enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Fue muy difícil, pero estamos muy contentos", afirmó.

Sus palabras reflejaron la dimensión de un logro construido frente a una de las selecciones más poderosas del torneo y que permitió a Cabo Verde sumar un resultado histórico.

Una carrera construida lejos de los grandes focos

La repercusión global que hoy rodea a Vozinha contrasta con una trayectoria desarrollada durante años lejos de la atención mediática internacional.

Su historia personal está marcada por la perseverancia y el esfuerzo. Recién pudo dedicarse profesionalmente al fútbol a los 25 años, cuando firmó su primer contrato en Angola. Desde entonces construyó una carrera extensa que lo llevó a desempeñarse en distintos países.

Entre los destinos que formaron parte de su recorrido profesional figuran:

Angola.

Portugal.

Moldavia.

Chipre.

Eslovaquia.

Actualmente integra las filas del Grupo Desportivo de Chaves, equipo que compite en la segunda división de Portugal.

Además, es el futbolista con más presencias en la historia de la selección de Cabo Verde y uno de los principales referentes de los Tiburones Azules. A lo largo de su trayectoria internacional también participó en las Copas Africanas de Naciones de 2013 y 2023.

El recuerdo inevitable del fenómeno Tim Payne

La explosión digital protagonizada por Vozinha evocó de inmediato un antecedente reciente que todavía permanece en la memoria de muchos aficionados al fútbol.

Se trata del caso de Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda que alcanzó una popularidad inesperada en la previa de una Copa del Mundo gracias a una iniciativa impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido públicamente como "El Scarso". La propuesta buscaba convertir en protagonista del torneo al futbolista menos conocido de la competencia y obtuvo una repercusión extraordinaria.

Cuando comenzó aquella campaña, Payne tenía apenas 4.715 seguidores en Instagram. En pocos días superó los tres millones y actualmente ronda los seis millones de seguidores, transformándose en una figura reconocida mucho más allá de los límites deportivos.

Ahora, la historia parece repetirse con Vozinha. La actuación que sostuvo el empate histórico frente a España no solo le permitió convertirse en el héroe de Cabo Verde, sino también en una de las personalidades más comentadas del Mundial 2026, demostrando cómo una noche memorable en el campo de juego puede transformar por completo la dimensión pública de un futbolista.