El "Changuito" Zeballos deja Boca y jugará en el Monza de la Serie A italiana

El delantero Exequiel "Changuito" Zeballos finalmente dejará Boca y se convertirá en nuevo jugador del Monza de la Serie A de Italia, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aceptara la propuesta presentada por la institución italiana.

Tras intensas negociaciones y varios idas y vueltas, ambas entidades alcanzaron un acuerdo verbal definitivo sobre las cifras de la operación. El conjunto italiano desembolsará 4 millones de euros por el 60% del pase del extremo de 24 años.

La negociación contempla, además, que Boca conservará el 40% de la ficha del futbolista de cara a una futura venta, por lo que la institución xeneize mantendrá una participación en los derechos económicos del jugador.

Zeballos emprenderá viaje a Europa en las próximas horas, donde deberá cumplir con los exámenes médicos de rutina antes de firmar su vínculo contractual con el equipo italiano.

Una historia que comenzó en La Bombonera

Nacido en La Banda, Santiago del Estero, Zeballos se formó en las divisiones inferiores de Boca y logró llegar al plantel profesional, donde debutó el 29 de noviembre de 2020.

Su estreno en la Primera División se produjo en La Bombonera, durante un triunfo de Boca por 2 a 0 ante Newell's, con sendos goles de Edwin Cardona. Desde aquel debut, el delantero construyó un extenso recorrido dentro de la institución. A lo largo de su ciclo en Boca disputó 115 partidos oficiales, convirtió 12 goles y repartió 10 asistencias.

Además, formó parte de los planteles que consiguieron cuatro títulos locales:

Copa de la Liga 2020 .

. Copa Argentina 2019-2020 .

. Copa de la Liga Profesional 2022 .

. Liga Profesional de Fútbol 2022.

Su etapa en Boca estuvo atravesada por momentos de protagonismo y por importantes dificultades físicas que marcaron distintos períodos de su carrera.

Las lesiones que pusieron a prueba su carrera

Uno de los episodios más difíciles para Zeballos ocurrió el 10 de agosto de 2022, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta. En un partido de Copa Argentina ante Agropecuario de la ciudad de Carlos Casares, el delantero sufrió una grave fractura de tibia tras un cruce durante el encuentro.

El defensor central Milton Leyendeker le cometió una violenta infracción sobre la banda a los pocos minutos de iniciado el partido y fue expulsado. Aquel encuentro terminó con triunfo de Boca por 1 a 0, gracias a un gol de Guillermo "Pol" Fernández, resultado que le permitió al equipo avanzar a los cuartos de final del torneo.

Luego de atravesar ese proceso, Zeballos debió afrontar otra grave lesión. El domingo 8 de octubre de 2023 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha.

La lesión se produjo en el estadio Julio César Villagra, El Gigante de Alberdi, en Córdoba, durante un partido correspondiente a la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional. Boca perdía 4 a 3 ante Belgrano cuando Zeballos ingresó a los 9 minutos del segundo tiempo con la intención de buscar el empate. Sin embargo, apenas nueve minutos más tarde, después de dar una asistencia a Miguel Merentiel, pisó mal al disputar una pelota sobre la banda derecha.

El delantero debió retirarse del campo de juego desconsolado y entre lágrimas, iniciando otro extenso período de recuperación.

La noche del Superclásico que quedó en la memoria

Luego de recuperarse y regresar a las canchas, Zeballos volvió a dejar actuaciones destacadas. Entre los recuerdos recientes de los hinchas xeneizes quedó especialmente grabado su desempeño en el Superclásico disputado en La Bombonera en noviembre de 2025.

En aquella victoria por 2 a 0 frente a River Plate, el "Changuito" fue la gran figura del encuentro.

Zeballos anotó el gol que abrió el marcador tras capitalizar un rebote en el área chica frente a Franco Armani. Minutos después, volvió a ser decisivo al asistir a Miguel Merentiel, quien selló el triunfo de Boca. Aquella actuación quedó como uno de los momentos más destacados de su etapa reciente en el club antes de la compleja situación contractual que terminó acelerando su salida.

Las diferencias por la renovación

Durante los primeros meses de 2026, la dirigencia de Boca buscó extender el contrato de Zeballos con el objetivo de blindarlo ante una eventual transferencia.

Sin embargo, surgieron diferencias importantes entre las partes. El entorno del futbolista pretendía un contrato de menor duración y una cláusula de rescisión baja, con la intención de facilitar una futura transferencia al fútbol europeo.

Por su parte, Boca buscaba establecer un vínculo a largo plazo, acompañado por un blindaje económico mayor. Ante la negativa o la dilación del jugador para firmar la extensión contractual en las condiciones propuestas, la comisión directiva aplicó su política institucional de apartar del equipo titular a los futbolistas próximos a quedar libres.

Como consecuencia del desgaste en las negociaciones, Zeballos fue relegado del primer equipo y pasó a entrenarse de manera diferenciada y a contraturno durante varios meses.