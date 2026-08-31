Mariano Navone enfrenta el partido de su vida: se mide frente a Novak Djokovic en el debut del US Open

Mariano Navone protagoniza uno de los grandes desafíos de su carrera frente a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open 2026. El argentino, ubicado entre los 50 mejores del ranking ATP, se mide por primera vez con el serbio en el mítico Arthur Ashe Stadium, en un partido que se convirtió en una verdadera batalla a cinco sets.

El encuentro comenzó con una enorme actuación de Navone, que se quedó con el primer set por 7-5. Djokovic reaccionó en el segundo parcial y consiguió igualar el partido tras imponerse también por 7-5.

El serbio volvió a golpear en el tercer set, que ganó 6-4, y quedó a un solo parcial de avanzar a la segunda ronda. Sin embargo, Navone no se rindió y tuvo una contundente reacción en el cuarto: se impuso 6-2 y llevó el partido al quinto set.

El duelo es inédito: Navone y Djokovic nunca se habían enfrentado oficialmente antes de este partido.

Navone, ante el desafío más importante de su carrera

A sus 25 años, Navone afronta uno de los partidos más importantes de su trayectoria profesional. El argentino llegó al cuadro principal del US Open consolidado entre los mejores tenistas del mundo y con experiencia reciente en canchas rápidas.

El bonaerense tuvo buenas actuaciones durante la temporada y consiguió victorias en torneos Masters 1000, además de mantenerse dentro del grupo de los 50 mejores del ranking.

Ahora tiene enfrente a uno de los máximos referentes de la historia del tenis. Djokovic, actualmente ubicado en el quinto puesto del ranking mundial, disputa su vigésimo US Open y busca extender su récord con un nuevo título de Grand Slam.

Djokovic busca el 25° Grand Slam

El serbio llega a Nueva York con un objetivo histórico: conquistar su 25° título de Grand Slam.

En 2026 alcanzó la final del Abierto de Australia y las semifinales de Wimbledon, aunque todavía no consiguió un título ATP durante la temporada. En Cincinnati, además, quedó eliminado antes de lo esperado y explicó que tuvo dificultades relacionadas con el calor.

El US Open representa una nueva oportunidad para Djokovic, que ya levantó cuatro veces el trofeo en Flushing Meadows.

Frente a él, Navone intenta completar una de las mayores sorpresas del torneo. Después de perder dos sets consecutivos y quedar al borde de la eliminación, el argentino reaccionó con autoridad y consiguió llevar el partido a un quinto set decisivo.

La batalla continúa en el Arthur Ashe Stadium.