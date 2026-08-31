Mariano Navone dio el golpe de su vida: venció a Novak Djokovic en cinco sets

Mariano Navone protagonizó el golpe más importante de su carrera al imponerse ante Novak Djokovic en un extenso y exigente partido de cinco sets, en su debut en el US Open. El argentino derrotó a la leyenda de Belgrado por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, en uno de los encuentros más trascendentes de su recorrido profesional.

El bonaerense, de 25 años y ubicado en el puesto 47° del ranking ATP, consiguió imponerse por primera vez ante el número cinco del mundo y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada. La victoria tuvo como escenario el emblemático Arthur Ashe Stadium, donde Navone logró una remontada que quedará marcada como uno de los grandes resultados de su carrera.

Para el argentino, además, se trató de su primer enfrentamiento oficial ante Djokovic. Del otro lado de la red estuvo el dueño de 24 títulos de Grand Slam, quien llegó a Flushing Meadows con la intención de ampliar su récord histórico y consolidar su vigencia en las citas más importantes del calendario.

Un triunfo en cinco sets ante una leyenda

El desarrollo del partido exigió al máximo a Mariano Navone, quien debió atravesar cinco sets para quedarse con la victoria. El argentino comenzó imponiéndose en el primer parcial por 7-6(5), pero Djokovic reaccionó y se quedó con los dos siguientes sets por 7-5 y 6-4.

Lejos de ceder ante la situación adversa, el bonaerense encontró la manera de recuperar su nivel y dominar el tramo final del encuentro. Navone ganó el cuarto set por un contundente 6-2 y completó una actuación memorable en el quinto, donde se impuso por 6-1 para sellar una victoria de enorme magnitud.

El resultado final fue:

Primer set: 7-6(5) para Navone.

7-6(5) para Navone. Segundo set: 7-5 para Djokovic.

7-5 para Djokovic. Tercer set: 6-4 para Djokovic.

6-4 para Djokovic. Cuarto set: 6-2 para Navone.

6-2 para Navone. Quinto set: 6-1 para Navone.

De esta manera, el argentino consiguió una victoria inédita para él frente a uno de los grandes protagonistas de la historia del tenis y lo hizo en el escenario central del US Open.

Mariano Navone y Novak Djokovic

"Es un sueño", la emoción de Navone

Tras concretar el batacazo, Mariano Navone no ocultó la emoción por lo conseguido. El argentino destacó lo que significó enfrentar a un jugador al que considera un ídolo y reconoció la importancia del acompañamiento de su equipo en un período que, según sus propias palabras, no había sido sencillo.

"No hay muchas chances de jugar con un ídolo, es increíble lo que estoy sintiendo en este momento, es muy emocionante, una locura, estoy muy feliz. No fueron semanas fáciles, y mi equipo estuvo siempre ahí", expresó Navone tras el triunfo.

El bonaerense también resaltó una particularidad de la victoria. "Es la primera vez que gano un partido en cinco sets, ¡y fue a Djokovic!", afirmó luego de sellar el pase a la segunda ronda. En ese sentido, el argentino valoró especialmente el escenario y la magnitud del rival al que logró derrotar. "Sin duda, es fantástico ganar en esta pista, por cómo jugamos. Ganar en cinco sets contra el GOAT, el más grande de todos los tiempos, no es algo que pase cada día", sostuvo.

La previa del encuentro también había representado un desafío especial para Navone. "Es increíble, significa mucho para mí. En la previa fue dura porque iba a jugar contra el GOAT, contra este rival, siempre ha estado en esta pista, la central de Nueva York. Es un sueño. Ahora tengo que recuperarme, tengo que ir a dormir y prepararme", añadió.

La confirmación de un crecimiento durante 2026

Para Mariano Navone, la temporada 2026 significó la confirmación de un proceso de crecimiento dentro del circuito ATP. El argentino llegó al US Open respaldado por una serie de resultados que le permitieron afirmarse entre los 50 mejores jugadores del planeta.

Entre sus principales logros del año se encuentra el título conquistado en el ATP 250 de Bucarest, disputado sobre polvo de ladrillo. Además, alcanzó la final en Ginebra y acumuló más de 20 victorias en la temporada.

Su desempeño también incluyó actuaciones sólidas en torneos Masters 1000, con triunfos en Canadá y Cincinnati, ambos sobre pista rápida. Ese recorrido le permitió llegar al cemento neoyorquino con una posición consolidada dentro de los principales nombres del ranking.

El enfrentamiento ante Djokovic, sin embargo, representaba un desafío diferente. Era el primer partido oficial de Navone frente al tenista de Belgrado y se disputaba sobre una superficie de cemento que exigía su máxima versión.

Djokovic y la búsqueda del 25° Grand Slam

Del otro lado estuvo Novak Djokovic, quien afronta el tramo final de 2026 con el objetivo de conquistar su 25° título de Grand Slam. El serbio, dueño de 24 coronas en los torneos más importantes del tenis, llegó a Flushing Meadows buscando ampliar un récord histórico. Aunque durante esta temporada no consiguió consagrarse en ningún torneo ATP, volvió a demostrar su capacidad competitiva en los escenarios de mayor relevancia.

En el Abierto de Australia, Djokovic alcanzó la final, donde cayó ante Carlos Alcaraz. Más adelante, también llegó a las semifinales de Wimbledon, confirmando su presencia entre los protagonistas de las grandes citas del calendario.

Sin embargo, su camino en el US Open se encontró con una actuación sobresaliente de Mariano Navone. El argentino logró revertir un partido que se había puesto cuesta arriba después de perder el segundo y el tercer set y terminó imponiéndose con autoridad en los dos parciales finales.

Una victoria que marca su carrera

La consagración de Navone ante Djokovic en el Arthur Ashe Stadium representa, según el propio argentino, un sueño cumplido. Con apenas 25 años, el bonaerense consiguió derrotar en cinco sets a un rival que definió como el GOAT, en el marco de su primera experiencia oficial frente a él.

El triunfo le permitió avanzar a la segunda ronda del US Open y, al mismo tiempo, sumar uno de los resultados más importantes de una temporada que ya había tenido como puntos destacados el título en Bucarest, la final en Ginebra y sus buenas actuaciones en los Masters 1000.

En una noche marcada por la exigencia, la remontada y la emoción, Mariano Navone venció por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 a Novak Djokovic, para firmar el golpe más resonante de su carrera y comenzar su camino en el último Grand Slam de la temporada con una victoria que, como él mismo expresó, representa "un sueño".