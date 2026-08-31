El eufórico regreso de Las Leonas y el multitudinario recibimiento a las campeonas

Las Leonas volvieron a la Argentina con la medalla de oro y la Copa del Mundo, después de una consagración histórica en Países Bajos. Cientos de personas se acercaron al aeropuerto de Ezeiza para recibir al seleccionado argentino de hockey sobre césped, que fue recibido entre aplausos, banderas y los cánticos de "¡Dale campeón, dale campeón!".

La llegada del equipo al país estuvo marcada por la euforia de las flamantes campeonas del mundo y por el acompañamiento de una multitud que se congregó para celebrar el logro. Las jugadoras regresaron después de alcanzar la gloria mundial por tercera vez en la historia de Las Leonas, llevando consigo la medalla de oro conseguida tras una definición que quedó marcada como uno de los momentos centrales de la consagración.

El seleccionado argentino había derrotado a Países Bajos por 3-1 en la definición por shoot-outs, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario. El triunfo permitió a Argentina conquistar el título en un escenario de especial significado, debido a que la definición se disputó en territorio neerlandés.

La consagración tuvo como escenario el Wagener Stadium de Amstelveen, donde Las Leonas levantaron el trofeo ante unas 10.000 personas.

🥇¡BIENVENIDAS CAMPEONAS! 🇦🇷



🏑Las Leonas llegaron al país después de haber logrado el tercer Mundial de hockey para el seleccionado argentino. pic.twitter.com/FQiRVaRfU5 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 31, 2026

Una consagración en territorio neerlandés

El título mundial alcanzado por Argentina tuvo un contexto particular. Las Leonas lograron imponerse como visitantes frente a Países Bajos, en el territorio de un seleccionado que llegaba a la definición con importantes antecedentes.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó el Mundial invicto y consiguió vencer a las actuales bicampeonas olímpicas, que además defendían el título mundial.

La campaña que concluyó con la Copa del Mundo se sostuvo a lo largo de todo el torneo y encontró su punto culminante en la definición ante el seleccionado neerlandés. Luego del empate durante el tiempo reglamentario, Argentina logró imponerse en los shoot-outs para sellar una nueva consagración.

Majo Granatto y el valor de una final soñada

Una de las protagonistas de la final fue Majo Granatto, jugadora de Santa Bárbara, quien convirtió el gol del empate ante Países Bajos y llevó el encuentro a la definición por shoot-outs.

A su llegada al aeropuerto de Ezeiza, Granatto se refirió a la importancia de la conquista y puso el foco en la manera en que el equipo afrontó el partido decisivo.

"Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años. La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos. Fue un sueño hecho realidad. Sabíamos que era para nosotros", expresó la campeona del mundo.

La jugadora también contó cómo transcurren las horas posteriores a la consagración para quienes acababan de alcanzar el máximo objetivo del torneo. Con la emoción todavía presente, hizo referencia al vínculo de las integrantes del plantel con la medalla conseguida. "Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla", relató.

Un mensaje sobre la importancia del deporte

Más allá de la celebración por el título, Majo Granatto dejó un mensaje referido a la necesidad de fortalecer el deporte argentino. La campeona del mundo destacó el valor que tiene la actividad deportiva para el país y reclamó que se le otorgue un lugar central a la inversión en ese ámbito.

"El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco", manifestó.

Sus palabras se produjeron en medio del regreso de Las Leonas, mientras el seleccionado era recibido por cientos de personas que se acercaron hasta Ezeiza para acompañar la celebración de una conquista alcanzada lejos de la Argentina y ante un rival que defendía el título mundial.

Fernando Ferrara: "Fue un torneo impecable"

El entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara, también habló después del regreso de la Selección argentina al país y realizó un balance del camino que llevó al equipo a conquistar el campeonato del mundo.

En diálogo con TN, el entrenador destacó especialmente el trabajo desarrollado durante los últimos dos años y el nivel de preparación con el que el seleccionado llegó a la competencia.

"El trabajo fue espectacular, muy preciso en detalle desde hace dos años. Fue un torneo impecable desde el principio hasta el final", aseguró Ferrara.

El entrenador también identificó los aspectos que, desde su mirada, resultaron determinantes para alcanzar la consagración. En su análisis, destacó una combinación de condiciones deportivas y humanas dentro del grupo.

"Fue una mezcla de talento, coraje, buen juego y buena defensa. Hicimos todo basado en la confianza, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras. Se vio un grupo muy unido", sostuvo.

Con la Copa del Mundo en alto y la medalla de oro como símbolo de una campaña invicta, Las Leonas regresaron a la Argentina para encontrarse con una multitud que celebró la tercera consagración mundial de su historia. La victoria ante Países Bajos, conseguida en territorio neerlandés y ante unas 10.000 personas, coronó un torneo que Fernando Ferrara definió como impecable y dejó al seleccionado argentino nuevamente en lo más alto.