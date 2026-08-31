Juan Martín del Potro vuelve al US Open, ahora como comentarista

El destacado extenista argentino Juan Martín del Potro volverá a ser parte del US Open, el torneo que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Esta vez, sin embargo, su regreso al Grand Slam estadounidense no será dentro de la cancha: la "Torre de Tandil" debutará como comentarista tras ser contratado por una señal de transmisiones deportivas.

El exjugador integrará por primera vez una cabina televisiva y comenzará a desempeñarse en este nuevo rol durante la semana entrante, con el inicio del cuadro principal del último Grand Slam de la temporada.

El regreso de Del Potro al US Open tendrá así un significado especial. El certamen fue el escenario en el que el tandilense alcanzó en 2009 uno de los mayores logros de su carrera y dejó una marca que todavía permanece vigente: pese a haber transcurrido ya 17 años desde aquella conquista, continúa siendo el último sudamericano campeón de un torneo major.

Un nuevo desafío delante de los micrófonos

El tenista que llegó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial en 2018 asumirá ahora una nueva función vinculada al deporte que lo llevó al reconocimiento internacional. Del Potro trabajará como comentarista para ESPN, señal televisiva con la que firmó un contrato por las próximas tres temporadas.

Su actividad comenzará durante esta semana y, de acuerdo con lo firmado, esta será la primera de un total de 75 apariciones al aire previstas dentro de su vínculo contractual.

Será la primera experiencia del extenista argentino en una cabina de transmisión. Desde allí, acompañará el desarrollo de los partidos del torneo y aportará su análisis sobre los encuentros protagonizados por los mejores jugadores del mundo.

El US Open es uno de los torneos más valiosos del tenis mundial y, durante esta edición, ha sido escenario de distintos regresos esperados. El legendario suizo Roger Federer volvió a jugar una exhibición luego de años sin empuñar una raqueta. En el caso de Del Potro, su regreso estará marcado por el estreno de una nueva faceta profesional, esta vez delante de los micrófonos.

El recuerdo imborrable del título de 2009

La presencia de Del Potro en el torneo estadounidense inevitablemente remite a su histórica consagración de 2009, cuando logró alzar la copa del US Open.

Aquella conquista se mantiene como uno de los grandes hitos del tenis sudamericano. A pesar del tiempo transcurrido desde ese título, el tandilense continúa siendo el último representante de Sudamérica que consiguió imponerse en un torneo major.

Ahora, con una nueva responsabilidad, Del Potro regresará al escenario donde alguna vez alcanzó esa consagración. Su vuelta incluirá una presencia especial en el estadio Arthur Ashe, donde volverá a vivir el desarrollo del torneo desde una perspectiva completamente diferente a la que tuvo como protagonista dentro de la cancha.

Una carrera marcada por los éxitos y las lesiones

Considerado uno de los jugadores más destacados de la historia del tenis argentino, Del Potro acumuló importantes logros a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentra la conquista de la Copa Davis 2016, además del título del US Open y otros resultados que le permitieron llegar a la elite mundial.

Sin embargo, su recorrido deportivo también estuvo marcado por una permanente lucha contra las lesiones. El tandilense tuvo que atravesar diversas operaciones en ambas muñecas, una situación que condicionó buena parte de su carrera y que lo convirtió, según el recorrido de su trayectoria, en un ejemplo de resiliencia.

Del Potro, además, fue medallista olímpico en Londres 2012 y Río 2016. En uno de los momentos más complejos de su carrera, incluso llegó a disputar un Juego Olímpico con la intención de poner fin a su actividad profesional.

Según declaró años después, cuando se confirmó que debía enfrentar al histórico Novak Djokovic en la primera ronda, el argentino se había convencido de jugar sin presión porque consideraba que ese encuentro sería el último de su carrera.

Sin embargo, logró imponerse ante Djokovic y pudo continuar compitiendo.

El regreso después de pensar en el retiro

Luego de aquel triunfo, su carrera tuvo nuevos capítulos destacados. En los años posteriores llegaron los éxitos en el mencionado ciclo olímpico de Río, la conquista de la Copa Davis y cuatro títulos a nivel ATP.

Esos resultados le permitieron alcanzar el top 3 del ranking mundial, una posición que logró en 2018 y que representó uno de los puntos más altos de su trayectoria. No obstante, las lesiones volvieron a interrumpir su carrera. Dos fracturas en la rótula de la rodilla derecha, sufridas en 2018 y 2019, lo alejaron nuevamente de las canchas.

Con el paso del tiempo, Del Potro tuvo la posibilidad de despedirse ante el público argentino en el Argentina Open de 2022. También participó de alguna exhibición en los últimos años, manteniendo su vínculo con el tenis después de una carrera atravesada tanto por grandes conquistas como por prolongados períodos de recuperación.

Del Arthur Ashe a la cabina de transmisión

El regreso de Juan Martín del Potro al US Open marcará ahora el inicio de una nueva etapa. El extenista volverá al estadio Arthur Ashe, el mismo escenario en el que alguna vez levantó una de las copas más importantes de su carrera, aunque en esta oportunidad lo hará con una nueva función.

Así, el extenista argentino volverá a formar parte de uno de los escenarios más significativos de su historia deportiva. Esta vez, Juan Martín del Potro cambiará la raqueta por el micrófono y llevará su experiencia como protagonista de grandes partidos al análisis televisivo del último Grand Slam de la temporada.