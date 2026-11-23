River Plate ya conoce cuál será su próximo desafío en el Torneo Clausura. Después de conseguir una victoria por 3-1 frente a Lanús en el estadio Monumental, el equipo dirigido por su cuerpo técnico deberá enfrentar a Instituto de Córdoba por los cuartos de final de la competencia. Sin embargo, más allá de que el cruce ya quedó establecido, todavía existe una incógnita que condiciona la organización del encuentro: el estadio en el que se disputará el partido.

La principal duda está relacionada con las condiciones del campo de juego del Monumental Presidente Perón, el escenario habitual de Instituto, ubicado en el barrio de Alta Córdoba. La intención inicial de la dirigencia de la Gloria es recibir al conjunto de Núñez en su propia cancha, aunque el estado del terreno después de un recital de María Becerra obligó a considerar otra posibilidad.

En ese contexto, el estadio Mario Alberto Kempes aparece como una alternativa concreta, aunque todavía no existe una determinación oficial sobre la sede.

Lo que sí está confirmado es que el encuentro se jugará en Córdoba, dado que Instituto tendrá la ventaja de la localía por haber conseguido una mejor ubicación que River durante la fase regular del campeonato.

La diferencia en la fase regular le dio la localía a Instituto

El enfrentamiento entre ambos equipos quedó definido a partir de los resultados obtenidos durante la primera etapa del Torneo Clausura. Instituto terminó en el primer puesto de la Zona A, con 34 puntos, mientras que River concluyó en el cuarto lugar de la Zona B, con 26 unidades.

Esa diferencia en las posiciones determinó que el conjunto cordobés tenga la condición de local para el partido correspondiente a los cuartos de final. La Gloria consiguió su clasificación luego de superar a Huracán por 2-1, en un encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes. River, por su parte, alcanzó esta instancia después de imponerse ante Lanús por 3-1, en el Monumental.

De esta manera, los dos equipos llegan a una instancia decisiva después de superar sus respectivos compromisos de octavos de final, aunque con una situación organizativa pendiente para Instituto: determinar cuál de sus dos posibles escenarios estará en condiciones de albergar el enfrentamiento.

La localía cordobesa está garantizada por la ubicación conseguida en la fase regular, pero la definición del estadio dependerá de la evaluación que realice la dirigencia sobre las condiciones del campo de juego de Alta Córdoba.

El recital de María Becerra complicó la elección de la cancha

El origen de la incertidumbre está relacionado con la utilización del estadio Monumental Presidente Perón para un recital de María Becerra, realizado el sábado.

La realización del espectáculo generó dudas sobre el estado en el que quedó el terreno de juego y obligó previamente a Instituto a trasladar su compromiso de octavos de final frente a Huracán al estadio Mario Alberto Kempes. Ahora, con River como próximo adversario y los cuartos de final en el horizonte inmediato, el club deberá determinar si el campo de Alta Córdoba se encuentra en condiciones de recibir un partido de estas características.

La posibilidad de regresar al estadio habitual constituye la primera intención de Instituto, pero la decisión no está tomada. El estado del terreno será el factor determinante para establecer si el encuentro puede desarrollarse allí o si será necesario recurrir nuevamente al Kempes.

La situación exige una evaluación específica antes de confirmar la sede, ya que el recital dejó una incógnita sobre las condiciones del campo de juego y la dirigencia busca contar con elementos concretos para resolver dónde recibirá al equipo de Núñez.

Cavagliatto pidió esperar la evaluación del campo de juego

El presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, se refirió a la situación y dejó en claro que todavía no existe una decisión definitiva. El dirigente explicó que la posibilidad de disputar el encuentro en Alta Córdoba dependerá de cómo se encuentre el terreno después del recital. En declaraciones a La Voz, manifestó: "Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días".

Además, adelantó que mantendría una reunión con el ingeniero para analizar las condiciones del estadio antes de definir la localía.

"Mañana me junto con el ingeniero, todavía no puedo decir nada de la localía contra River", agregó Cavagliatto.

Sus declaraciones reflejan que la dirigencia todavía necesita completar una instancia de evaluación técnica antes de comunicar una determinación. Por el momento, el Monumental Presidente Perón continúa siendo la primera opción, pero el Mario Alberto Kempes permanece como una alternativa en caso de que el campo de juego no presente las condiciones necesarias.

Diego Flores se mostró confiado en jugar en Alta Córdoba

La postura del entrenador de Instituto, Diego Flores, fue bastante más optimista respecto de la posibilidad de disputar el encuentro en el estadio habitual del club.

Después de la victoria por 2-1 frente a Huracán, resultado que permitió a la Gloria avanzar a los cuartos de final, el director técnico expresó su confianza en que el partido contra River se jugará en Alta Córdoba.

"Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba", aseguró. Las declaraciones del entrenador contrastaron con la cautela expresada por el presidente de la institución, quien insistió en que todavía deben analizar el estado del terreno antes de confirmar la sede.

Así, mientras Flores manifestó su convicción de que el equipo podrá jugar en su estadio, Cavagliatto mantuvo abierta la posibilidad de trasladar el compromiso al Kempes si las condiciones del campo así lo requieren. La diferencia entre ambas posturas muestra que la definición todavía depende de una evaluación pendiente y que la decisión final estará en manos de la dirigencia.

La sede también podría definir la presencia de hinchas de River

La elección del escenario no solamente tendrá consecuencias para la organización deportiva del encuentro, sino que también podría influir en la posibilidad de contar con público visitante. Si Instituto finalmente decide utilizar el Mario Alberto Kempes, existe la posibilidad de habilitar un sector para los simpatizantes de River. Sin embargo, esa alternativa todavía no cuenta con una autorización confirmada.

En cambio, si el partido se desarrolla en el Monumental Presidente Perón, el escenario que se contempla inicialmente es el de disputar el encuentro únicamente con público local. Por lo tanto, la definición sobre el estadio también será importante para establecer las condiciones de asistencia de los hinchas del conjunto millonario.

Las posibilidades que se manejan son las siguientes:

Monumental Presidente Perón: Instituto jugaría en su estadio habitual y el escenario previsto contempla únicamente público local.

Mario Alberto Kempes: aparece como alternativa si el campo de Alta Córdoba no está en condiciones. En ese caso, existe la posibilidad de habilitar un sector para los hinchas de River, aunque todavía no hay autorización confirmada.

Cuándo se jugarían los cuartos de final del Clausura

Otro de los aspectos pendientes está relacionado con la programación del encuentro. Los cuartos de final del Torneo Clausura están previstos para el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con las primeras versiones, el enfrentamiento entre Instituto y River podría disputarse el sábado por la noche. Sin embargo, la Liga Profesional todavía no oficializó el día ni el horario. La definición de la programación será otro paso necesario para completar la organización de uno de los cruces más atractivos de esta instancia.

El encuentro se jugará a partido único y tendrá un premio deportivo importante: el ganador avanzará directamente a las semifinales del Clausura.