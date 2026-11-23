La Municipalidad de Valle Viejo y Los Amigos del Ciclismo avanzan con los preparativos para una nueva edición del Desafío Portezuelo, una competencia que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre y que convocará a ciclistas de distintas categorías para enfrentar uno de los recorridos más exigentes de Catamarca.

La tradicional Cuesta El Portezuelo será el escenario principal de esta propuesta deportiva, que combinará esfuerzo físico, resistencia y superación personal en un entorno natural reconocido por sus características geográficas y paisajísticas. La competencia buscará reunir a deportistas con diferentes niveles de preparación, quienes deberán afrontar las particularidades de un trazado que representa una exigencia importante para quienes practican el ciclismo.

La jornada tendrá como protagonista a uno de los caminos más emblemáticos de la provincia, cuyas características convierten al recorrido en un verdadero desafío para los participantes. La extensión de sus pendientes y la sucesión de curvas exigirán una preparación adecuada, además de una estrategia que permita administrar el esfuerzo durante la competencia.

Con esta nueva convocatoria, Valle Viejo volverá a ser sede de una actividad que apunta a fortalecer la práctica deportiva y generar espacios de participación para ciclistas de distintas especialidades.

Más de 300 curvas para la resistencia de los participantes

Uno de los principales atractivos del Desafío Portezuelo será precisamente el recorrido por la Cuesta El Portezuelo, reconocida por sus exigentes pendientes y sus más de 300 curvas.

Estas características representan uno de los aspectos centrales de la competencia, ya que obligarán a los ciclistas a demostrar no solamente su capacidad física, sino también su preparación y estrategia para afrontar las distintas exigencias del trayecto.

La sucesión de curvas y los desniveles del camino convertirán la jornada en una prueba de resistencia, donde cada participante deberá administrar sus energías y sostener el rendimiento a lo largo del recorrido. En ese contexto, el Desafío Portezuelo propone una experiencia deportiva que reúne distintos componentes: la exigencia propia del ciclismo, el esfuerzo individual de los competidores y el atractivo de transitar por uno de los paisajes más representativos de Catamarca.

La organización busca que la convocatoria reúna a ciclistas de diferentes categorías, ofreciendo una instancia de competencia en un escenario que constituye uno de los principales atractivos naturales y turísticos del departamento.

Las categorías habilitadas y los premios de la competencia

La nueva edición estará destinada a cuatro categorías, contemplando tanto el ciclismo de ruta como la modalidad de mountain bike, en sus divisiones masculina y femenina.

Las categorías previstas son:

Elite Sub 23.

Elite II.

Mountain Bike Caballeros.

Mountain Bike Damas.

La propuesta contempla una premiación que alcanzará hasta el décimo puesto, lo que permitirá reconocer a los diez mejores clasificados de cada categoría, de acuerdo con la competencia. Además de los premios correspondientes a las posiciones obtenidas, la organización anunció que realizará sorteos entre todos los inscriptos. De esta manera, los participantes tendrán la posibilidad de acceder a los sorteos independientemente del resultado deportivo que alcancen durante la jornada.

La combinación de categorías, premiación y sorteos forma parte de la convocatoria preparada por Los Amigos del Ciclismo y la Municipalidad de Valle Viejo, que trabajan conjuntamente en la organización de este nuevo encuentro deportivo.

Dos modalidades de inscripción y diferentes opciones de kits

Otro de los aspectos establecidos para la competencia tiene que ver con las modalidades de inscripción y los elementos incluidos en cada alternativa.

La organización dispuso dos opciones económicas para quienes deseen participar. La primera corresponde a la inscripción general, con un costo de $25.000, que incluirá turrón y dorsal. La segunda alternativa tendrá un valor de $45.000 y permitirá acceder a un kit deportivo más completo, integrado por distintos productos y elementos destinados a los participantes.

El detalle de las modalidades es el siguiente:

Inscripción general: $25.000

Turrón.

Dorsal.

Inscripción con kit deportivo: $45.000

Mochila.

Turrón.

Agua.

Gel energético.

Nueces.

Calcos.

Dorsal.

De esta manera, los interesados podrán optar entre una inscripción básica y otra que incorpora una mayor cantidad de elementos. Ambas alternativas contemplan el dorsal, mientras que la opción de mayor costo suma productos vinculados con la preparación y el desarrollo de la actividad deportiva.

La información sobre los valores y los componentes de cada modalidad permitirá a los ciclistas elegir la alternativa que consideren conveniente al momento de formalizar su participación.

La organización

El Desafío Portezuelo es organizado de manera conjunta por Los Amigos del Ciclismo y la Municipalidad de Valle Viejo, en una propuesta que busca promover la práctica deportiva e incentivar la participación de ciclistas de distintas categorías.

La iniciativa también tiene como objetivo poner en valor los atractivos naturales y turísticos del departamento, utilizando como escenario una de las rutas más representativas de Catamarca. En ese sentido, la competencia combina la convocatoria deportiva con la posibilidad de mostrar las características paisajísticas de la Cuesta El Portezuelo, un recorrido que se distingue por sus pendientes y sus más de 300 curvas.

La realización de esta nueva edición representa una oportunidad para reunir a deportistas alrededor de una actividad que exige preparación, resistencia y compromiso, al tiempo que incorpora un componente turístico relacionado con el entorno natural donde se desarrollará la prueba.

La Municipalidad de Valle Viejo y Los Amigos del Ciclismo ultiman los detalles para recibir a los participantes el próximo 29 de noviembre, fecha prevista para la realización de la competencia.

Información e inscripciones

Los ciclistas interesados en formar parte del Desafío Portezuelo podrán solicitar información sobre la competencia y las modalidades de inscripción a través de los canales de contacto habilitados por la organización.

Para realizar consultas, podrán comunicarse con Humberto Castro, al número telefónico 3834940490, o ingresar a la cuenta oficial de Instagram @deporte.valleviejo.

De esta manera, Valle Viejo se prepara para una nueva jornada de ciclismo que tendrá a la Cuesta El Portezuelo como principal protagonista. Las categorías Elite Sub 23, Elite II, Mountain Bike Caballeros y Mountain Bike Damas formarán parte de una convocatoria que ofrecerá premios hasta el décimo puesto y sorteos para todos los inscriptos.

Con dos modalidades de inscripción, una de $25.000 y otra de $45.000 con kit deportivo, la organización avanza en los preparativos de una competencia que busca combinar el desafío físico, la participación deportiva y la promoción de los atractivos naturales y turísticos de Catamarca.