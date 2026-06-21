Los hinchas argentinos coparon Dallas con un multitudinario banderazo antes del partido ante Austria

Mientras el plantel dirigido por Lionel Scaloni viajaba rumbo a Dallas, cientos de hinchas argentinos comenzaron a concentrarse en el Klyde Warren Park para protagonizar un nuevo banderazo de apoyo a la Albiceleste en el Mundial 2026.

La convocatoria reunió a miles de simpatizantes que tiñeron de celeste y blanco una de las plazas más emblemáticas de la ciudad. Algunos ya contaban con entradas para el partido de este lunes frente a Austria, mientras que otros aguardaban conseguir un lugar a través de la reventa. Todos compartían el mismo objetivo: acompañar a la Selección en un duelo que puede asegurar la clasificación a los 16avos de final.

Durante la jornada no faltaron los clásicos puestos de choripanes, parrillas improvisadas, bebidas y venta de camisetas argentinas. Además, los hinchas entonaron los tradicionales cánticos que ya se hicieron escuchar en el debut ante Argelia y que incluso acompañaron los festejos de los jugadores en el vestuario.

La expectativa es alta y se espera un estadio repleto para el segundo compromiso de la Argentina en la Copa del Mundo.

Dallas, la próxima parada de la Albiceleste

Dallas será sede de los dos últimos encuentros de la Selección argentina en la fase de grupos. La ciudad texana se caracteriza por sus amplias avenidas, escaso tránsito en comparación con otras grandes urbes estadounidenses y una marcada tranquilidad urbana.

Sin embargo, las altas temperaturas son protagonistas por estos días. Las sensaciones térmicas rondan los 40 grados y se combinan con frecuentes alertas por tormentas eléctricas.

El partido ante Austria se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington. El escenario es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más exitosas de la NFL, y cuenta con capacidad para albergar a cerca de 94.000 espectadores.

La Selección buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial ante un marco que promete estar colmado de hinchas argentinos.