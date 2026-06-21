Enzo Fernández respondió a Luis de la Fuente: "Quién es mejor y quién es peor se decide en el campo"

La Selección argentina dejó atrás la goleada ante Argelia y ya se enfoca en el duelo de este lunes frente a Austria por el Mundial 2026. En la previa del encuentro, Enzo Fernández brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a las declaraciones del entrenador de España, Luis de la Fuente, quien aseguró que su equipo tiene "el mejor mediocampo del mundo, con diferencia".

Lejos de alimentar la controversia, el mediocampista del Chelsea eligió un tono moderado al responder.

"Son solo opiniones. No voy a meterme en ninguna polémica ni nada por el estilo", sostuvo.

No obstante, reconoció la calidad del seleccionado español y dejó una reflexión sobre cómo se resuelven este tipo de debates.

"España tiene uno de los mejores mediocampos del mundo porque tiene grandes jugadores. Pero son solo opiniones. En cuanto a quién es mejor y quién es peor, creo que eso se decide en el campo", afirmó.

El elogio de Enzo Fernández a Lionel Messi

Durante la conferencia también le recordaron una carta que publicó en redes sociales en 2015, cuando tenía apenas 14 años, en apoyo a Lionel Messi tras su renuncia temporal a la Selección argentina.

"Me acuerdo mucho de esa carta. Fue un momento difícil para todos los argentinos. Hoy la escribiría mucho más emocionalmente, porque compartí momentos con él y aprendí muchísimo a su lado", expresó.

La advertencia sobre Austria

Enzo Fernández también analizó al próximo rival de la Albiceleste y destacó la paridad que existe en esta Copa del Mundo.

"El fútbol cada vez es más parejo y siento que este Mundial es más competitivo. Hay muchas selecciones que están sorprendiendo y haciendo una gran fase de grupos", señaló.

Sobre Austria, advirtió: "Para nosotros siempre es importante manejar la pelota sin importar el rival que esté enfrente. Austria juega muy directo, deja espacios, pero es agresivo a la hora de atacar".

Argentina enfrentará a Austria este lunes desde las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Arlington, con la posibilidad de asegurar su clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026.