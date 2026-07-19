El emotivo posteo de Messi sacudió las redes, a horas de la final: las reacciones

En la antesala del partido que definirá al nuevo campeón del mundo, Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de la atención, aunque esta vez no fue por una acción dentro de la cancha, sino por una publicación realizada en sus redes sociales.

El capitán de la Selección Argentina compartió el mensaje cerca de la medianoche del sábado, cuando faltaban apenas unas horas para la final de la Copa del Mundo frente a España. A pesar del horario, la repercusión fue inmediata y el contenido comenzó a multiplicarse rápidamente entre los usuarios.

Según los datos difundidos, en menos de una hora la publicación ya había superado los 2 millones de "me gusta" y acumulaba más de 89 mil comentarios. Posteriormente, el respaldo continuó creciendo y el posteo alcanzó más de 5 millones de "me gusta", reflejando el impacto que tuvo entre los seguidores del capitán argentino.

El contenido del mensaje despertó una fuerte carga emocional porque muchos interpretaron que sus palabras tenían un tono de despedida de la Selección nacional.

Un texto con sabor a despedida

La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que aparece la delegación completa de la Selección Argentina, una imagen que reforzó el sentido del mensaje elegido por el capitán.

El texto comenzó con una reflexión sobre el recorrido compartido durante estos años. "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió Messi.

Más adelante dedicó un agradecimiento a quienes forman parte del trabajo cotidiano del seleccionado. "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia", expresó.

El cierre fue el fragmento que más alimentó las interpretaciones sobre una posible despedida. "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA", concluyó el capitán, utilizando las últimas palabras completamente en mayúsculas.

El hecho de que todo el mensaje estuviera redactado en pasado fue uno de los aspectos que más llamó la atención entre quienes siguieron la publicación.

La reacción de Antonela Roccuzzo

Entre los miles de comentarios que recibió el posteo hubo uno que rápidamente se destacó por el significado que muchos usuarios le atribuyeron.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, respondió utilizando una serie de emojis. Según la información difundida, su comentario comenzó con varias caritas de tristeza y finalizó con emojis de llanto, una respuesta que alimentó aún más la sensación de que el mensaje del capitán podía estar vinculado con una despedida de la Selección.

antonela messi posteo

Su reacción fue una de las más comentadas dentro de una publicación que reunió miles de respuestas en muy poco tiempo.

Figuras del espectáculo y el deporte también

La publicación también recibió mensajes de distintas personalidades del deporte y del espectáculo argentino. El periodista y conductor Andy Kusnetzoff eligió un mensaje breve para respaldar al capitán.

"Dale Leo! Sos el mejor! Vamos Argentina", escribió. Por su parte, Marcelo Tinelli compartió un texto mucho más extenso en el que manifestó su acompañamiento al plantel argentino.

En su mensaje expresó: "Graciasssss Capitán!!! Mañana toda la familia Argentina está con ustedes en la cancha, desde cualquier lugar del planeta. Orgullosos de la Selección de seres humanos que llevan la celeste y blanca", acompañado por un corazón.

Luego continuó: "Todos mañana juntos. Con ustedes en cancha, con millones de argentinos en nuestro país y en cualquier lugar del mundo alentando sin parar. Con los mates. Con los abrazos. Con la familia. Con los que están y los que no están físicamente pero hoy sí están dentro nuestro. Por Malvinas. Por el Diego. Porque no sea tu última función. Por la vida. Y por el hecho de ser Argentino".

Finalmente, cerró su publicación con otra muestra de respaldo. "Pase lo que pase, con ustedes SIEMPRE. Sin ofender a nadie, son la mejor selección de la historia. Gracias por tanto", escribió.

Más muestras de afecto para el capitán

Las reacciones continuaron sumándose durante las horas posteriores. El cantante Axel también dejó un mensaje de agradecimiento dirigido al capitán.

"Gracias! Gracias! Gracias! No tengo dudas que el efecto Messi lo veremos en unos años más!!! Gracias por ser la inspiración más importante para nuestras nuevas generaciones!!!!", expresó.

Por su parte, el extenista Guillermo Coria acompañó la publicación utilizando corazones celestes y blancos, sumándose a la extensa lista de mensajes de apoyo que recibió el futbolista.