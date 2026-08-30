Exequiel Zeballos está cerca de irse al Parma de Italia y Boca puso una condición para venderlo

El futuro de Exequiel Zeballos en Boca podría quedar definido en los próximos días. El delantero, que no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2026 y la dirigencia busca evitar que se marche como jugador libre.

En ese contexto, apareció una nueva alternativa para el atacante: Parma de Italia. Según informó TyC Sports, las negociaciones entre el club italiano y Boca avanzaron y la transferencia estaría cerca de concretarse.

La operación contempla el pago de cinco millones de dólares por el 60% del pase de Zeballos. Sin embargo, todavía resta resolver algunos detalles y Boca estableció una condición para avanzar: conservar un porcentaje de los derechos del futbolista ante una futura venta.

La aparición del Parma modificó el escenario que se venía manejando en las últimas semanas. Hasta hace poco, el destino que parecía más probable para el "Changuito" era Napoli, pero las conversaciones no llegaron a concretarse y el conjunto de Emilia-Romaña tomó la iniciativa.

El futuro de Zeballos en Boca

La situación del delantero está vinculada también con la incertidumbre que existe alrededor de su contrato. Zeballos tiene vínculo con Boca hasta diciembre de 2026, por lo que la dirigencia considera que este mercado representa una de las últimas oportunidades para obtener un ingreso por su transferencia.

El extremo llegó a Primera División con apenas 18 años y rápidamente se convirtió en una de las principales apariciones de las divisiones inferiores del club.

Su velocidad y capacidad para desequilibrar por las bandas lo llevaron a convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos por los hinchas xeneizes.

Durante su etapa en Boca, Zeballos disputó 140 partidos oficiales, en los que marcó 16 goles y dio 16 asistencias. Además, formó parte de equipos que conquistaron cinco títulos con la camiseta azul y oro.

Ahora, su futuro podría estar en Italia. Si las negociaciones llegan a buen puerto, el "Changuito" dejará Boca con destino al Parma, mientras el Xeneize intentará conservar una participación que le permita beneficiarse de una eventual venta posterior.

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