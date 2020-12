El fin de semana se juegan dos fechas más del fútbol 5 femenino en Las Chacras

Este fin de semana, se jugará nuevamente por el torneo de fútbol 5 femenino «Municipalidad de Valle Viejo». Será, con doble jornada en el estadio «Primo Antonio Prevedello».

Se disputarán la tercera y cuarta fecha de la zona 1 y 2 donde en las posiciones están parejas.

#Programación

3ra fecha: Sábado 5 de diciembre

? Zona 1, cancha norte.

18:00hs, Los Sureños A vs Social S. Antonio A

18:50hs, La Estación vs Juv. Unida A

19:40hs, Villa Dolores A vs San Martín

20:30hs, Independiente A vs Obreros A

? Zona 2, cancha sur.

18:00hs, Independiente B vs Sumalao

18:50hs, Los Sureños B vs Social S. Antonio B

19:40hs, Juv. Unida B vs Villa Dolores B

4ta fecha: Domingo 6 de diciembre

? Zona 1, cancha sur.

18:00hs, Los Sureños A vs La Estación

18:50hs, Social S. Antonio A vs Independiente A

19:40hs, Obreros A vs Villa Dolores A

20:30hs, San Martín vs Juv. Unida A

? Zona 2, cancha norte.

18:00hs, Obreros B vs Juv. Unida B

18:50hs, Villa Dolores B vs Sumalao

19:40hs Los Sureños B vs Independiente B

