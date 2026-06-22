El gesto de Antonela y los nervios de Ciro: la intimidad de la familia de Messi

La Selección argentina disputó en Dallas su segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial frente a Austria. Como ocurre en cada presentación importante del conjunto nacional, una de las miradas también estuvo puesta en el palco donde se ubicó la familia de Lionel Messi.

La presencia de Antonela Roccuzzo junto a sus hijos volvió a captar la atención durante distintos momentos del encuentro. Desde la previa hasta el desarrollo del partido, las imágenes reflejaron cómo la familia del capitán argentino siguió cada detalle de una jornada de enorme importancia para las aspiraciones de la Albiceleste.

El ambiente en el estadio estuvo marcado por la expectativa y la tensión propias de una Copa del Mundo. En ese contexto, cada reacción desde el palco se convirtió en una muestra de cómo se vivía el partido lejos del campo de juego, pero con la misma intensidad.

El movimiento en el entretiempo

Uno de los momentos que más llamó la atención se produjo durante el descanso entre el primer y el segundo tiempo. Mientras los equipos permanecían en los vestuarios, hubo movimiento en el sector donde se encontraba la familia Messi. Antonela Roccuzzo se levantó de su asiento, volvió a sentarse y saludó al público con una sonrisa, en una imagen que rápidamente fue observada por quienes seguían las alternativas del encuentro.

A pocos metros, Ciro, el menor de los hijos del capitán argentino, dejó en evidencia la tensión que le generaba el desarrollo del partido. Durante el entretiempo se mostró inquieto y nervioso, aguardando el comienzo de la segunda mitad.

Las cámaras registraron cómo el niño jugaba constantemente con su cabello y con una gorra mientras esperaba el reinicio de las acciones. El comportamiento reflejaba la ansiedad propia de quien vive un encuentro decisivo con la ilusión de ver triunfar al equipo que lidera su padre.

Una cábala familiar que volvió a repetirse

Cuando comenzó el segundo tiempo, la familia del número 10 regresó a sus ubicaciones habituales dentro del palco. Cada integrante volvió a ocupar su lugar para continuar alentando a la Selección argentina. La escena fue interpretada como una continuidad de las costumbres y rituales que la familia mantiene desde hace tiempo en los partidos del equipo nacional.

La referencia a las cábalas volvió a aparecer como un elemento central en la jornada. No se trató solamente de la ubicación dentro del palco, sino también de una tradición que Antonela Roccuzzo y sus hijos sostienen desde hace varios años en las competencias más importantes.

VAMOS, CAPITÁN 🇦🇷⚽️ Así festejaron los hijos de Leo Messi y Antonela Roccuzzo primer gol del 10 con la Selección Argentina frente a Austria. pic.twitter.com/PSVKtPZuKu — Paparazzi (@PaparazziRevis) June 22, 2026

La ovación para Julián Álvarez

Otro de los momentos destacados dentro del palco se produjo cuando el estadio anunció una modificación en el equipo argentino.

A los 18 minutos del segundo tiempo, Julián Álvarez ingresó al campo de juego en reemplazo de Lautaro Martínez. La noticia fue recibida con entusiasmo por la familia Messi. Antonela y sus hijos se sumaron a la reacción del público y ovacionaron de pie al delantero argentino cuando la voz del estadio comunicó oficialmente el cambio.

La escena reflejó nuevamente el compromiso de la familia con el desarrollo del encuentro y su participación activa en cada uno de los momentos importantes de la noche.

La tradición que comenzó en Qatar

La presencia de Antonela Roccuzzo junto a Thiago, Mateo y Ciro ya se había destacado incluso antes del comienzo del partido frente a Austria.

Poco antes del inicio del encuentro, la rosarina llegó al estadio acompañada por sus hijos para presenciar una nueva presentación de la Selección argentina en el Mundial. Las imágenes de la previa mostraron a la familia reunida y manteniendo una tradición que se transformó en una de las cábalas más conocidas alrededor del entorno de Lionel Messi.

Se trata de la fotografía familiar en la que todos aparecen vistiendo la camiseta de la Selección argentina con el número 10 en la espalda.

Antonela y la cábala

Según se recordó, esta costumbre comenzó durante el Mundial de Qatar. Luego de la derrota frente a Arabia Saudita, Antonela Roccuzzo dejó de utilizar la camiseta titular. A partir de ese momento, tanto ella como sus hijos comenzaron a vestir la camiseta suplente en cada partido.

La tradición se mantuvo posteriormente durante la consagración en la Copa América 2024, consolidándose como una costumbre que la familia decidió sostener en cada gran competencia.

Una imagen repetida en el Mundial 2026

La cábala volvió a estar presente en la actual Copa del Mundo. En el debut de la Selección argentina frente a Argelia, Antonela Roccuzzo repitió la imagen junto a Thiago, Mateo y Ciro.

En aquella oportunidad, todos posaron utilizando la camiseta celeste y blanca, reafirmando una costumbre que se ha convertido en una marca característica de cada presentación de la familia del capitán argentino.

Durante el encuentro ante Austria, esa combinación de tradiciones, nervios, expectativas y apoyo permanente volvió a quedar reflejada en el palco. Mientras Lionel Messi buscaba conducir a la Selección argentina dentro del campo de juego, Antonela Roccuzzo y sus hijos acompañaban cada instante desde las tribunas, viviendo el partido con la misma intensidad que miles de hinchas presentes en el estadio de Dallas.