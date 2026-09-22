Suramericanos: arrancó el atletismo y Argentina ya ganó la primera medalla

La mañana de este martes comenzó con actividad del atletismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y tuvo como protagonista a Matías Reynaga, quien consiguió la primera medalla argentina de la jornada al finalizar segundo en la prueba de los 10.000 metros masculinos.

El atleta argentino completó el recorrido en 28:26.17, registro que le permitió quedarse con la medalla de plata y sumar una nueva presea para la delegación nacional en la competencia.

La prueba tuvo como ganador al uruguayo Santiago Catrofe, quien alcanzó el oro con una marca de 28:16.79, estableciendo además un récord. Reynaga terminó a poco más de nueve segundos del vencedor, mientras que el podio quedó completado por el ecuatoriano Luis Masabanda, que registró 28:36.73.

El resultado permitió a Argentina continuar acumulando medallas en los Juegos Suramericanos y sostener su posición en la clasificación general del medallero.

Un podio definido por Uruguay, Argentina y Ecuador

Los 10.000 metros masculinos tuvieron un podio integrado por representantes de tres países. Santiago Catrofe encabezó la clasificación, seguido por Matías Reynaga y Luis Masabanda.

La diferencia entre los tres primeros fue relativamente estrecha dentro de una prueba de alta exigencia física. Catrofe estableció un registro de 28:16.79, Reynaga cruzó la meta en 28:26.17 y Masabanda lo hizo en 28:36.73. De esta manera, los primeros puestos quedaron establecidos de la siguiente forma:

1.º lugar: Santiago Catrofe, Uruguay - 28:16.79.

Santiago Catrofe, Uruguay - 28:16.79. 2.º lugar: Matías Reynaga, Argentina - 28:26.17.

Matías Reynaga, Argentina - 28:26.17. 3.º lugar: Luis Masabanda, Ecuador - 28:36.73.

La actuación de Reynaga representó una nueva medalla para Argentina y marcó el comienzo de la participación nacional en la jornada atlética de este martes.

David Ninavia quedó cuarto

Detrás del podio terminó el boliviano David Ninavia, identificado con el dorsal 50. El atleta finalizó en el cuarto lugar con un tiempo de 29:33.30, a 1:16.51 del ganador. Aunque Ninavia no consiguió ingresar entre los tres primeros, su actuación tuvo un registro destacado: estableció su mejor marca personal.

El resultado convirtió su participación en una jornada memorable, pese a haber quedado fuera de las posiciones que otorgaron medallas.

El cuarto puesto también marcó una diferencia considerable respecto de los tiempos registrados por los tres atletas que ocuparon el podio, en una prueba en la que cada competidor debió afrontar una exigencia física sostenida durante todo el recorrido.

Perú y Paraguay completaron los primeros siete puestos

La clasificación general de los 10.000 metros masculinos continuó con dos representantes de Perú y uno de Paraguay. El peruano Cristhian Pacheco finalizó quinto con un tiempo de 30:05.76, con una diferencia de 1:48.97 respecto de Santiago Catrofe.

En el sexto lugar arribó su compatriota Yerson Orellana, quien completó la prueba en 30:59.65, a 2:42.86 del ganador. El séptimo puesto correspondió al paraguayo Marcos Ramírez, que registró 31:46.17, con una diferencia de 3:29.38 respecto del tiempo obtenido por Catrofe.

Así quedó conformado el grupo de los siete primeros:

4.º lugar: David Ninavia, Bolivia - 29:33.30 (+1:16.51).

David Ninavia, Bolivia - 29:33.30 (+1:16.51). 5.º lugar: Cristhian Pacheco, Perú - 30:05.76 (+1:48.97).

Cristhian Pacheco, Perú - 30:05.76 (+1:48.97). 6.º lugar: Yerson Orellana, Perú - 30:59.65 (+2:42.86).

Yerson Orellana, Perú - 30:59.65 (+2:42.86). 7.º lugar: Marcos Ramírez, Paraguay - 31:46.17 (+3:29.38).

Argentina continúa segunda en el medallero

La medalla obtenida por Matías Reynaga se sumó al desempeño general de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos.

Argentina se mantiene en el segundo lugar del medallero, con un total de:

46 medallas de oro.

50 medallas de plata.

79 medallas de bronce.

El segundo puesto en los 10.000 metros masculinos permitió incorporar una nueva medalla de plata a esa cosecha.

La actuación de Reynaga se produjo, además, en una jornada en la que los atletas argentinos volverán a competir en distintas sedes. La programación de este martes contempla actividad nacional en Rosario, Santa Fe y Rafaela, ampliando la presencia de la delegación en diferentes escenarios de la competencia.