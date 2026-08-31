El mundo despide a Messi: las tapas internacionales reflejaron el retiro del capitán

La decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección argentina tuvo una inmediata repercusión internacional y copó las tapas de medios deportivos de distintas partes del mundo. La despedida del capitán albiceleste, comunicada por el propio futbolista a través de sus redes sociales, fue reflejada con titulares que pusieron el foco en el carácter definitivo y emotivo de una determinación que marca el cierre de una extensa trayectoria.

"Messi deja Argentina" y "Ahora sí, punto final" fueron algunas de las frases elegidas por los medios internacionales para resumir la noticia. Las portadas reflejaron la dolorosa y sentida decisión del capitán, quien puso fin a su recorrido después de casi dos décadas en las que rompió todos los récords.

El anuncio llegó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Allí, Messi comunicó directamente su determinación y explicó que se trató de una decisión largamente meditada.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", expresó el futbolista.

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Una despedida después de casi dos décadas

La noticia tuvo un fuerte impacto en el mundo deportivo debido a la dimensión de la trayectoria que Messi desarrolló con la camiseta argentina. Durante casi veinte años, el capitán atravesó diferentes etapas y rompió todos los récords, hasta llegar a una despedida que eligió comunicar personalmente.

En su carta, el futbolista también dejó expuesto el dolor que le provocó tomar la determinación. Lejos de presentar su retiro como una decisión sencilla, describió el sentimiento que le generó cerrar una etapa de tanta importancia en su carrera.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", manifestó.

Las palabras del capitán fueron parte central de la repercusión internacional. Los medios destacaron tanto el anuncio de su retiro como la carga emocional de una carta en la que Messi remarcó su compromiso con la camiseta argentina durante todas las etapas de su recorrido.

"Ahora sí, punto final", la tapa de A Bola

Uno de los medios que reflejó la despedida fue el diario deportivo portugués A Bola, que eligió un título contundente: "Ahora sí, punto final: 'Ya no tengo más para dar'".

El medio destacó que el delantero confirmó su despedida a través de un mensaje publicado en las redes sociales y realizó un repaso de los principales logros obtenidos por Messi con la Selección argentina.

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Entre los títulos y resultados mencionados por A Bola se encuentran:

• El Mundial de 2022.

• Los subcampeonatos mundiales de 2014 y 2026.

• Las dos Copas América, conquistadas en 2021 y 2024.

• La Finalissima de 2022.

• Los Juegos Olímpicos de 2008.

• El Mundial Sub-20 de 2005.

El diario portugués acompañó así la noticia del retiro con un recorrido por una trayectoria marcada por grandes conquistas y participaciones en las principales competencias internacionales.

L'Équipe y el final de una etapa

La repercusión también llegó a Francia. El tradicional diario deportivo L'Équipe tituló su cobertura con una frase que sintetizó el final del vínculo entre Messi y el seleccionado: "Messi y Argentina: se acabó".

El medio francés destacó que, tras más de veinte años con Argentina, Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección a los 39 años. En su cobertura, L'Équipe puso el foco en la dimensión histórica del recorrido del futbolista como integrante del seleccionado. El diario recordó que el capitán de la Albiceleste es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia del equipo nacional.

Además, remarcó que Messi deja la Selección argentina habiendo conquistado, entre otros logros, el título de campeón del mundo. La despedida del capitán fue presentada así por distintos medios internacionales como el cierre de un ciclo de enorme extensión y trascendencia, marcado por récords, títulos y una presencia sostenida durante más de dos décadas.

Marca

"Bombazo: Messi se retira de la selección argentina": así reflejó Marca el anuncio del capitán de la Selección de retiro del equipo. (Foto: captura Marca)

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Marca tituló: "Bombazo: Messi se retira de la selección argentina". El tradicional diario deportivo español, destacó: "El argentino anuncia oficialmente que abandona el combinado de su país: 'Me vacié, ya no tengo más para dar'".