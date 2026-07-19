El posible 11 de Argentina para la gran final del Mundial ante España

La Selección argentina afronta este domingo uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando dispute la final del Mundial 2026 frente a España. El encuentro se jugará desde las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar la cuarta estrella y defender la corona obtenida en Qatar 2022.

El seleccionado nacional llega a esta definición con la posibilidad de alcanzar un logro histórico: convertirse en el primer bicampeón consecutivo del mundo en 64 años, un objetivo que le otorgaría un lugar de privilegio en la historia del fútbol internacional.

En el centro de la escena volverá a estar Lionel Messi, máximo emblema del equipo, quien disputará su tercera final mundialista y buscará sumar su quinto título con la Selección mayor, en una nueva oportunidad de liderar al conjunto argentino en el partido más importante del certamen.

Scaloni aún no confirmó el equipo

Como sucedió durante buena parte de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni decidió mantener el hermetismo en la previa de la final y evitó confirmar públicamente el once inicial que enfrentará a España.

Aunque la estructura principal del equipo sería la misma que alcanzó la definición del torneo, el entrenador mantiene dos puestos en evaluación, por lo que la alineación definitiva recién se conocerá poco antes del comienzo del encuentro.

La intención del cuerpo técnico es preservar cada detalle de la preparación para una final que definirá al nuevo campeón del mundo y en la que cada decisión puede resultar determinante.

La primera duda: el lateral derecho

La principal incógnita aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina comenzó el Mundial como titular, pero su rendimiento frente a Inglaterra dejó algunas dudas. En ese encuentro, el descuento del conjunto británico llegó por el sector que ocupaba el defensor argentino, situación que abrió nuevamente la competencia por ese puesto.

Por su parte, Gonzalo Montiel ingresó durante el segundo tiempo de ese partido y dejó una buena imagen, motivo por el cual pelea por quedarse con un lugar entre los titulares para la final.

La decisión definitiva será una de las últimas que adoptará Scaloni antes del compromiso frente al seleccionado español.

La otra incógnita está en el mediocampo

El segundo interrogante del entrenador aparece en la mitad de la cancha. Rodrigo De Paul, quien no fue titular en la semifinal, busca recuperar su lugar luego de haber sumado minutos ingresando desde el banco de suplentes.

En ese contexto, Giuliano Simeone aprovechó las oportunidades que tuvo durante el torneo y respondió de buena manera cada vez que le tocó jugar, por lo que mantiene firmes posibilidades de continuar dentro de la formación inicial.

La elección entre ambos futbolistas será otra de las decisiones estratégicas que deberá resolver el entrenador antes del inicio del partido.

Lo Celso también aparece como alternativa

En el último entrenamiento previo a la final, Giovani Lo Celso ganó protagonismo al integrar el equipo identificado con pechera durante algunos de los trabajos realizados. Sin embargo, por el momento, el volante del Betis aparece como una alternativa para ingresar durante el desarrollo del encuentro y no como una opción para comenzar desde el arranque.

Su presencia en las prácticas alimentó distintas especulaciones, aunque todo indica que será una variante disponible para el segundo tiempo en caso de que el desarrollo del partido así lo requiera.

La formación que analiza el cuerpo técnico

Si no aparecen modificaciones de último momento, la probable formación de la Selección argentina sería la siguiente:

Emiliano Martínez .

. Gonzalo Montiel o Nahuel Molina .

. Cristian Romero .

. Lisandro Martínez .

. Nicolás Tagliafico .

. Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul .

. Enzo Fernández .

. Leandro Paredes .

. Alexis Mac Allister .

. Lionel Messi .

. Julián Álvarez.

Ese es el equipo que perfila Lionel Scaloni, aunque las dos posiciones mencionadas continúan abiertas mientras el entrenador termina de definir la estrategia para afrontar la final.

Una final con transmisión para todo el país

La expectativa por la definición del Mundial es enorme y el encuentro podrá seguirse en múltiples plataformas y señales de televisión.

La final entre Argentina y España será transmitida por:

TV Pública .

. TyC Sports .

. DSports .

. Telefe .

. Disney+ Premium.

Con Lionel Messi como líder futbolístico y emocional, y con un plantel que buscará volver a escribir una página trascendental, la Selección argentina llegará este domingo al MetLife Stadium de Nueva Jersey con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022, alcanzar la cuarta estrella y transformarse en el primer bicampeón consecutivo del mundo en 64 años. Mientras tanto, todas las miradas permanecen puestas en Lionel Scaloni, quien mantiene el misterio sobre la formación titular y deberá resolver las dos últimas dudas antes del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.