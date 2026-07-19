Messi no pudo contener las lágrimas tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial

Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del cierre del Mundial 2026. Tras la derrota por 1 a 0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium, el capitán de la Selección argentina recibió la medalla de subcampeón y, al descender del escenario de premiación, no pudo contener las lágrimas.

El mejor del mundo 🇦🇷🥺🩵 ¡Gracias por todo, capitán! pic.twitter.com/BIkCHjIso5 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Luego de saludar a los campeones y participar de la ceremonia oficial, Messi caminó hacia uno de los arcos del estadio, donde se mostró profundamente emocionado y rompió en llanto, reflejando el dolor por haber quedado a las puertas de un nuevo título mundial.

El rosarino fue titular y disputó los 120 minutos del encuentro, convirtiéndose además en el primer futbolista en iniciar tres finales de Copa del Mundo: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras el pitazo final, las cámaras ya habían captado al capitán sentado sobre el césped junto a sus compañeros, observando los festejos del seleccionado español. En ese momento se quitó los botines, las canilleras y las medias mientras esperaba la ceremonia de premiación.

El emotivo mensaje de la Selección para Messi

La imagen del capitán llorando se viralizó rápidamente en las redes sociales y la cuenta oficial de la Selección argentina publicó un mensaje de respaldo y agradecimiento.

"Tus lágrimas son las nuestras, capitán. Te amamos para siempre, Leo".

La publicación continuó con un reconocimiento a la trayectoria del rosarino: "Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo".

El mensaje fue acompañado por miles de respuestas de hinchas argentinos, que destacaron el legado de Messi con la camiseta albiceleste y le agradecieron por haber conducido al equipo a una nueva final del mundo.