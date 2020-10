El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan: La insólita campaña que protagoniza Ibrahimovic contra el coronavirus

“El coronavirus tuvo el coraje de desafiarme. Qué mala idea”. Zlatan Ibrahimovic, fiel a su estilo, anunció sarcásticamente con estas palabras en sus redes sociales que se contagió de COVID-19, por lo que tuvo que realizar un aislamiento en su casa en Milano.

Tras perderse los partidos ante Bodo Glimt, Río Ave, Crotone y Spezia, el experimentado futbolista del Milan volvió con todo a los campos de juego para liderar nuevamente a su equipo tanto en la Europa League como en la Serie A, donde aportó 5 goles en 4 presentaciones (dos en el clásico ante Inter, otros dos a Roma y uno al Shamrock Rovers de Irlanda. El Rossonero lidera el torneo local con 13 unidades en cinco presentaciones (aventaja por dos al Napoli y al Sassuolo) y lidera junto al Lille el Grupo H de la Europa League.

El sueco, fuel a su estilo, volvió a utilizar sus redes sociales para difundir un hilarante video, en el que busca concientizar a sus fanáticos sobre el “respeto a las reglas” y seguir los recaudos y las recomendaciones difundidas por los organismos de salud para reducir los contagios de coronavirus.

“El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Distancia social y máscaras, siempre. Le vamos a ganar”, esbozó, fiel a su estilo, el delantero de 39 años. Con seis gritos, el ex Barcelona, Juventus y Ajax, entre otros, es el máximo artillero del Calcio, dejando un escalón por detrás a Andrea Belotti, Francesco Caputo y Romelu Lukaku.

Hasta el momento, en el mundo ya se registraron más de 44,5 millones de casos y fallecieron más de 1.170.000 personas producto del coronavirus. En Italia, país en el que reside actualmente el sueco, hubo más de 590 mil casos (decimocuarto en el mundo) y casi 38 mil muertos (sexto).

El próximo duelo para los de Stefano Pioli será esta tarde, ante el Sparta Praga, conjunto que viene de caer por 4 a 1 ante el Lille. Luego, el domingo, viajará a Friuli para medirse con Udinese, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso.