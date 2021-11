Eliminatorias: Messi podría ser suplente frente a Uruguay

La presencia de Lionel Messi en el banco de suplentes para ingresar en el segundo tiempo y que su lugar en el ataque del seleccionado argentino sea ocupado desde el arranque del partido ante Uruguay del viernes próximo por Paulo Dybala, fue el saldo de lo avizorado tras la primera jornada de trabajo que desarrolló este lunes el conjunto nacional bajo las órdenes de Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza.



Este entrenamiento se desarrolló con la presencia de 34 de los 35 convocados, ya que Nicolás González no pudo viajar desde Italia hasta no contar con un PCR negativo, luego de que el 26 de octubre se le declarara un contagio de coronavirus. El resultado se conocerá este martes y allí se le abrirán o cerrarán las puertas al viaje del atacante de la Fiorentina.



Messi llegó a primera hora de la mañana de ayer a Ezeiza en su avión particular junto a sus compañeros de Paris Saint Germain, el también lesionado Leandro Paredes y Ángel Di María, pese a las molestias del director deportivo del club francés, el brasileño Leonardo, respecto del viaje de los dos primeros "porque están en proceso de recuperación de sus respectivas dolencias".



Sin embargo, pese a las reservas de Leonardo, Messi y Paredes, si bien se entrenaron de manera diferenciada al resto de sus compañeros, trotaron a buen ritmo, y en "Lío" volvieron a ser visibles esas muestras de felicidad que lo mantiene muy bien de ánimo cada vez que se reencuentra con la selección tras ganar la Copa América de Brasil.



Y justamente Brasil va a ser el siguiente rival, en el partido a jugarse el próximo martes 16 en el estadio San Juan del Bicentenario, y para entonces, según el plan del cuerpo médico del seleccionado, Messi sí ya estaría para jugar los 90 minutos.



Más difícil sería lo de Paredes, que viene de recuperarse de un desgarro en el cuádriceps izquierdo y llega con los tiempos justos para esta doble fecha de Eliminatorias. Por eso, el domingo fue convocado Alejandro Gómez, que pudo jugar para Sevilla la última media hora del clásico frente a Betis que su equipo ganó 2-0 con un golazo de Marcos Acuña, tras recuperarse de un proceso de pubialgia.



Con todos estos inconvenientes a cuestas y la espada de Damocles que significa contar con 10 jugadores al borde de la suspensión si reciben otra tarjeta amarilla (Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez y Nicolás Domínguez), la selección practicó con la novedosa presencia de caras juveniles.



Thiago Almada, Exequiel Zeballos, Nicolás Medina, Matías Soulé, Federico Gomes Gerth, Santiago Simón, Enzo Fernández y Gastón Ávila fueron los chicos que asomaron sus caras de asombro por el predio de AFA para practicar por primera vez nada menos que junto a Messi, pero a la par, como compañeros y no como sparrings.