Enano hormonado: el insulto para Messi de un exdirigente de Barcelona

i el escándalo de la salida de Josep Maria Bartomeu por el famoso Barçagate había generado un revuelo de proporciones en España y en el del fútbol mundial, las investigaciones de los Mossos españoles (la policía local) sobre la gestión del expresidente del club catalán son todavía más fuertes. Es que se revelaron conversaciones entre el exmandamás culé y sus principales colaboradores en las que se conocieron una especial incomodidad con los pesos pesados del plantel. Pero lo más fuerte de estas revelaciones son los chats en los que descalifican a Lionel Messi, lo insultan y se reprochan supuestos chantajes del rosarino.

Los detalles de la investigación de los Mossos d'Esquadra, que fueron publicados por elperiódico.com muestran que uno de los más agresivos en sus expresiones hacia los futbolistas, en especial hacia Messi, es Román Gómez Ponti, que por entonces era el máximo responsable de los servicios jurídicos de Barcelona. En las capturas de las charlas de Whatsapp, de las que también formaban parte Òscar Grau, el que era CEO del club y directivos como Jordi Moix, Oriol Tomàs y David Bellver, el director financiero Pancho Schroder y Javier Sobrino, director de Estrategia e Innovación, se pueden leer los insultos para el argentino.

Esta charla se dio el 31 de enero de 2021, cuando el diario El Mundo publicó el contrato de Messi. Todos los dirigentes de Barcelona estaban muy molestos por esta filtración. Pero Gómez Ponti fue muy agresivo con Messi, no sólo le falta el respeto al rosarino, sino que además asegura que el capitán argentino le pidió a Bartomeu, en plena pandemia, que no le bajen el sueldo y que tampoco lo hagan con Luis Suárez.

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) sólo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca, pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, ¿agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de esta enano hormonado que le debe al Barça la vida... ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico Whatsapp: 'presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mi y a Luis no nos toques'. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)”.

En los intercambios de mensajes de ese grupo, es Grau el primero que afirma todos los dichos de Gómez Ponti, después se suma Bartomeu, que además agregó la frase: “Estoy de acuerdo en muchas cosas, pero primero está Barça y estas cosas le hacen daño a la imagen del club, este tipo de artículos nos hacen daño”.

En todos los chats que fueron revelados por elperiódico.com, los exdirigentes de Barcelona el apuntan a Joan Laporta como el hombre que filtró los contratos de los futbolistas, ya que el actual presidente del equipo catalán estaba en plena campaña electoral.

Lionel Messi y Gerard Piqué, los dos futbolistas más apuntados por los ex dirigentesFC Barcelona

Sin embargo, en el mismo medio español publican detalles de la investigación en la que cuentan que el 22 de marzo de 2020, el exjefe de la asesoría jurídica del Barça, Román Gómez Ponti, le envió un extenso correo electrónico a Bartomeu, con copia a Òscar Grau, en el que plantea que para reducir la masa salarial se deben tomar “medidas radicales”, como el despido de jugadores. Pero en ese email, además añade que “tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente”.

La idea de Gómez Ponti de dar a conocer los contratos de los jugadores en plena pandemia también estuvo acompañada con expresiones muy fuertes: “El club debe afrontar bajo tu liderazgo la reducción drástica de la masa salarial del primer equipo de fútbol, y más después de la actitud impresentable, despreciable y repugnante de una plantilla de millonarios malcriados e insensibles que se han negado a pactar con el club las medidas mínimas para asegurar nuestra viabilidad económica, prescindiendo del sufrimiento de la gente”.

Bartomeu presentó ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un recurso de forma en el que pide que sea retirado un informe de los Mossos d'Esquadra de la investigación del 'Barçagate'. Bartomeu, mediante su abogado, José María Fuster-Fabra, argumenta que el informe aportado por los Mossos y que hoy aparece en diversos medios de comunicación, no tiene nada que ver con la investigación que se está realizando por la monitorización de las redes sociales.

Es que en elperiodico.com cuentan detalles de las conversaciones y Bartomeu en ellas admitió: “Muchas veces hemos hecho caso a Leo, no siempre, pero muchas veces, y este contrato sin pandemia era totalmente asumible. Representa el 15% del presupuesto y era correcto teniendo en cuenta todo lo que él genera”.

Los ataques de Gómez Ponti no sólo fueron para Messi, ya que el exdirigente también insultó a Gerard Piqué, ya que el exdefensor, luego del traspié en Lisboa ante el Bayern Munich (2-8), aseguró que en Barcelona hacían falta cambios en todos los estamentos. La furia de Gómez Pontí se direccionó contra Piqué: “Hace falta tener pocos escrúpulos y ser un grandísimo hipo de puta”. Y en esa charlas también Sergio Busquets recibió críticas y estaba en la mira: “Se debería despedir a algunos jugadores, en especial a aquellos que no tienen mercado y no pueden ser traspasados (Busquets puede ser un ejemplo excelente) para despedirlos con una indemnización mínima y olvidarnos que han pasado por el club por insolidarios”.