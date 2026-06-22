Messi celebró la victoria: "Estoy muy feliz por el triunfo y disfrutando de este momento"

La Selección argentina consiguió un valioso triunfo por 2-0 frente a Austria y sumó una victoria que le permite afrontar con tranquilidad lo que viene en el Mundial 2026. Finalizado el encuentro, Lionel Messi, autor de los dos tantos del conjunto nacional, expresó su satisfacción por el resultado y resaltó la importancia de haber conseguido los tres puntos en un partido que definió como exigente y muy trabajado.

El capitán argentino fue el gran protagonista de la noche. Después de un encuentro intenso, en el que tuvo que sobreponerse a diferentes momentos del juego, el rosarino valoró especialmente el resultado obtenido por el equipo y el significado que tiene para el recorrido de la Albiceleste en la competencia.

"Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene", aseguró Messi en declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Las palabras del capitán reflejaron el alivio y la satisfacción de una Selección que logró imponerse en un compromiso complejo y que consiguió dar un paso importante en el certamen.

Un partido duro y de máxima intensidad

Durante su análisis del encuentro, Messi hizo especial hincapié en las características que tuvo el desarrollo del juego ante Austria. El delantero destacó la dificultad del compromiso y remarcó que el equipo debió trabajar intensamente para quedarse con la victoria.

"Fue duro y trabajado el partido", afirmó el capitán argentino al describir lo sucedido durante los noventa minutos.

La evaluación realizada por el máximo referente de la Selección coincidió con el desarrollo del encuentro, que presentó momentos de gran exigencia para ambos equipos y obligó a los futbolistas argentinos a sostener un alto nivel de concentración para controlar las acciones.

Messi también amplió su mirada hacia el contexto general de la Copa del Mundo y señaló una característica que, según su visión, se repite en cada jornada de competencia.

"En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos", sostuvo. La declaración resume la percepción del futbolista sobre un torneo en el que cada encuentro demanda un esfuerzo máximo y en el que las diferencias entre los equipos se presentan cada vez más reducidas.

De un penal fallado a la figura del partido

La actuación de Messi estuvo marcada por distintos momentos que reflejaron la intensidad emocional y deportiva de la noche. El encuentro presentó una situación adversa para el capitán apenas comenzado el partido. A los 7 minutos del primer tiempo, el futbolista tuvo la oportunidad de abrir el marcador mediante un penal. Sin embargo, la ejecución no terminó de la manera esperada y el remate no pudo transformarse en gol.

Lejos de quedar condicionado por esa situación, el delantero continuó participando activamente en el juego y mantuvo su influencia en el ataque argentino.

Su recompensa llegó a los 37 minutos de la primera etapa. Luego de recibir una buena habilitación, Messi encontró el espacio necesario para definir y marcar el primer gol del encuentro, una conquista que permitió a la Selección argentina tomar ventaja en el marcador.

Ese tanto representó un momento determinante dentro del desarrollo del partido, ya que permitió al conjunto nacional encarar el resto del encuentro con una ventaja que resultó fundamental para el desenlace final.

El segundo gol para sellar la victoria

Cuando el partido ingresaba en sus instantes finales y Austria todavía buscaba mantenerse en competencia dentro del encuentro, volvió a aparecer la figura del capitán argentino.

En el quinto minuto de descuento, Messi marcó el segundo gol de la noche y estableció el 2-0 definitivo que terminó asegurando la victoria para la Selección argentina. La anotación cerró el resultado y confirmó una actuación sobresaliente del futbolista rosarino, quien fue determinante en cada una de las acciones decisivas del encuentro.

Disfrutar el presente y pensar en lo que viene

Más allá de los detalles del partido, las declaraciones de Messi dejaron en evidencia el momento personal que atraviesa dentro de la Selección argentina.

El capitán aseguró que se encuentra disfrutando del presente y destacó la importancia de vivir cada paso dentro de una competencia tan exigente como el Mundial. La combinación entre satisfacción por el resultado, valoración del esfuerzo colectivo y mirada hacia los próximos desafíos quedó reflejada en sus palabras tras el encuentro.

Con dos goles decisivos, una actuación determinante y un mensaje cargado de optimismo, Lionel Messi volvió a liderar a la Selección argentina en una noche importante para sus aspiraciones en el Mundial 2026. El capitán celebró un triunfo que consideró "importantísimo", destacó la intensidad de la competencia y dejó en claro que continúa disfrutando de cada momento dentro de una nueva participación mundialista.