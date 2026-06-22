Messi pulverizó nuevos récords y agrandó su leyenda en los Mundiales

Lionel Messi volvió a escribir un capítulo trascendental en la historia del fútbol mundial. En el triunfo de la Selección argentina por 2-0 frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el capitán argentino no solo fue determinante dentro del campo de juego, sino que además alcanzó una serie de registros históricos que consolidan aún más su lugar entre los grandes protagonistas de la Copa del Mundo.

El encuentro disputado en el AT&T Stadium de Dallas tuvo a Messi como figura absoluta. Sus dos goles permitieron asegurar la clasificación de Argentina a los 16avos de final y, al mismo tiempo, le posibilitaron ampliar una colección de récords que fueron destacados por la cuenta oficial de Guinness World Records.

La jornada quedó marcada por una combinación de rendimiento deportivo y cifras históricas. Cada intervención del rosarino dentro del terreno de juego contribuyó a fortalecer estadísticas que reflejan una trayectoria extraordinaria a lo largo de seis participaciones mundialistas.

El máximo goleador de la historia de los Mundiales

Uno de los registros más destacados de la noche estuvo relacionado con la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo. Gracias al doblete conseguido frente a Austria, Messi elevó a 18 su cantidad de goles en finales de la Copa Mundial de la FIFA y pasó a ocupar en soledad la cima de esa clasificación.

El rosarino había llegado al encuentro compartiendo el liderazgo de la tabla histórica, pero los dos tantos convertidos en Dallas le permitieron despegarse definitivamente y transformarse en el máximo anotador de todos los tiempos en la máxima competencia internacional.

La actuación representó un nuevo hito dentro de una carrera repleta de marcas históricas y consolidó su presencia en la cima de uno de los registros más emblemáticos del fútbol mundial.

El futbolista con más partidos mundialistas

La presencia de Messi frente a Austria también permitió ampliar otro récord que ya se encontraba bajo su dominio. Con este encuentro, el capitán argentino alcanzó los 28 partidos disputados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia de la competición.

La cifra resume una trayectoria que comenzó en Alemania 2006 y que se extendió posteriormente a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

A lo largo de esas seis ediciones, Messi logró mantenerse vigente y competitivo, acumulando una cantidad de encuentros sin precedentes en la historia de los Mundiales.

El jugador con más victorias en Copas del Mundo

La victoria conseguida por Argentina frente a Austria también tuvo un impacto directo en otra estadística de enorme relevancia. Con este triunfo, Messi llegó a 18 victorias en Mundiales y se convirtió en el futbolista con más partidos ganados en toda la historia de la competencia.

La marca se construyó a lo largo de sus participaciones en:

• Alemania 2006.

• Sudáfrica 2010.

• Brasil 2014.

• Rusia 2018.

• Qatar 2022.

• Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El nuevo registro refuerza el peso de su aporte dentro de la Selección argentina y evidencia la continuidad de resultados positivos obtenidos durante toda su trayectoria mundialista.

El dueño del récord de minutos disputados

Otro de los hitos destacados por Guinness World Records estuvo vinculado a la permanencia de Messi dentro del campo de juego. Con su participación ante Austria, el futbolista alcanzó los 2.489 minutos disputados en Copas del Mundo y estableció un nuevo récord absoluto en la historia del torneo.

La cifra refleja la continuidad, la vigencia y la importancia que tuvo el rosarino para la Selección argentina a lo largo de las distintas ediciones en las que participó.

El volumen de minutos acumulados le permitió superar a todas las leyendas que pasaron por la máxima competición internacional y convertirse en el jugador con mayor tiempo de juego registrado en la historia de los Mundiales.

Una actuación decisiva pese al penal fallado

Los récords llegaron en una noche que también tuvo momentos de dificultad para el capitán argentino. Durante los primeros minutos del partido, Messi desperdició una oportunidad inmejorable al fallar un penal. Sin embargo, lejos de verse afectado por esa situación, continuó siendo el principal referente ofensivo del equipo y terminó convirtiéndose en la figura excluyente del encuentro.

El primer gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Luego de una gran asistencia de Facundo Medina, el rosarino definió con precisión para abrir el marcador y comenzar a encaminar la clasificación argentina.

Más tarde, ya en tiempo agregado del complemento, volvió a aparecer dentro del área para aprovechar una serie de rebotes y establecer el 2-0 definitivo. La actuación quedó resumida en una serie de datos que explican su impacto en el encuentro:

• Dos goles frente a Austria.

• Clasificación de Argentina a los 16avos de final.

• Récord de 18 goles en finales de la Copa Mundial de la FIFA.

• Récord de 28 partidos disputados en Mundiales.

• Récord de 18 victorias en Copas del Mundo.

• Récord de 2.489 minutos jugados en la historia del torneo.

Líder goleador del Mundial 2026

Además de los récords históricos, Messi también continúa dominando las estadísticas de la actual edición de la Copa del Mundo.

Con los dos tantos convertidos ante Austria alcanzó las cinco conquistas en el Mundial 2026 y se consolidó como el máximo goleador del certamen.

El doblete en Dallas permitió ampliar una colección de números extraordinarios que siguen creciendo con el paso de los partidos. En una nueva noche consagratoria, Lionel Messi volvió a ser decisivo para la Selección argentina y sumó una serie de marcas que fortalecen aún más una trayectoria que continúa dejando huellas profundas en la historia de los Mundiales.