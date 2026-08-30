Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente y quedó como líder del Grupo A

Gimnasia de Mendoza consiguió una importante victoria ante Independiente y lo goleó 3-0 por la fase de grupos de la Liga Profesional. El encuentro se disputó con dominio de la pelota por parte del equipo de Avellaneda, aunque el conjunto mendocino fue más efectivo frente al arco.

Esteban Fernández abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Ya en el complemento, Facundo Lencioni apareció dos veces, a los 7 y 14 minutos, para sentenciar el partido y darle los tres puntos al Lobo.

Independiente terminó con el 58% de la posesión y completó 392 pases correctos, pero no logró transformar ese dominio en goles. Gimnasia, en cambio, tuvo 11 tiros al arco contra 10 de su rival y aprovechó sus oportunidades.

No hubo expulsados durante el encuentro. Ambos equipos terminaron con una tarjeta amarilla.

Cómo quedaron Independiente y Gimnasia de Mendoza

Con la goleada, Gimnasia de Mendoza quedó primero en el Grupo A de la Liga Profesional, mientras que Independiente se mantiene en el séptimo puesto.

El próximo compromiso del equipo mendocino será frente a Boca Juniors, el sábado 5 de septiembre desde las 16:30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Por su parte, Independiente visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 6 de septiembre a las 17, en el estadio Único Madre de Ciudades.