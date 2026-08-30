Ponzio habló por primera vez como DT de River: "Me debo a esta institución"

River consiguió una importante victoria por 3-2 ante Banfield, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y dejó atrás la dura eliminación sufrida pocos días antes en la Copa Sudamericana. El encuentro marcó además el comienzo de una nueva etapa para el Millonario, con Leonardo Ponzio al frente del equipo tras la salida de Eduardo Coudet.

El debut del nuevo entrenador terminó con una victoria que le permitió a River recuperar terreno y mostrar una imagen positiva en su visita al Taladro. Luego del encuentro, Ponzio brindó su primera conferencia de prensa como director técnico del Millonario y analizó tanto el desarrollo del partido como las circunstancias que lo llevaron a asumir la conducción.

El ex capitán destacó la manera en que su equipo buscó jugar durante el encuentro y explicó cuál fue la idea planteada para enfrentar a Banfield.

"Intentamos jugar por dentro y que le llegue la pelota a los delanteros, Correa, Thiago Almada y Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado", analizó Ponzio. El triunfo significó un resultado importante en un momento particular para River, que venía de atravesar una serie de situaciones adversas y encontró en su visita a Banfield una respuesta positiva dentro del campo de juego.

"Cuando hay que estar, hay que poner la cara"

Durante la conferencia, Leonardo Ponzio también dio detalles sobre cómo se produjo su llegada a la dirección técnica del equipo. El nuevo entrenador explicó que la decisión se tomó a partir del conocimiento que tienen sobre él Enzo y la dirigencia, y remarcó su vínculo con la institución.

"Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara", afirmó.

Sus palabras reflejaron el significado que tiene para él asumir la conducción del plantel profesional en este momento. Ponzio inició así su ciclo como entrenador principal con una victoria y con el desafío de conducir al equipo en la continuidad del Torneo Clausura.

El nuevo DT no buscó individualizar a un entrenador en particular como principal fuente de inspiración para su nueva función. Por el contrario, explicó que su aprendizaje está vinculado a los diferentes técnicos que tuvo a lo largo de su carrera. "Saqué de todos los técnicos que tuve. En cualquier profesión es importante delegar y tengo dos personas al lado con mucha experiencia. River es un país entero y hay que saber llevarlo", detalló.

La confianza en el plantel

Ponzio también puso el foco en los jugadores y destacó el trabajo que el grupo venía realizando, más allá de que los resultados anteriores no habían acompañado. Para el entrenador, el triunfo frente a Banfield permitió que se reflejara en el marcador una labor que, según sostuvo, ya venía desarrollándose dentro del plantel.

"Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo", aseguró.

La declaración estuvo vinculada al presente que atravesaba River antes del encuentro. El equipo había sufrido una dura eliminación en la Copa Sudamericana y la salida de Eduardo Coudet había dado paso a la llegada de Ponzio al banco de suplentes.

En ese contexto, el triunfo ante Banfield permitió al Millonario recuperarse y comenzar una nueva etapa con una victoria.

El respaldo a Lucas Martínez Quarta

Uno de los momentos destacados de la conferencia estuvo relacionado con Lucas Martínez Quarta, quien había recibido cuestionamientos por su rendimiento y por el penal que erró en la Copa Sudamericana.

Ponzio fue consultado sobre la situación del defensor y decidió brindarle un respaldo explícito. El entrenador señaló que existen momentos en los que los futbolistas deben atravesar críticas y miradas negativas, una situación que, según recordó, él mismo también experimentó.

"Creo que se trata de momentos. A mí también me ha tocado tener todas las miradas. Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa... son momentos", expresó.

Las palabras de Ponzio mostraron su cercanía con el jugador y su confianza en sus condiciones. El nuevo entrenador destacó tanto el vínculo de Martínez Quarta con River como sus antecedentes y su calidad futbolística.

El respaldo llegó después de las críticas que el defensor había recibido por su rendimiento y, especialmente, por el penal fallado en el marco de la Copa Sudamericana.

El próximo desafío será en el Monumental

Tras el triunfo en Banfield y su primera conferencia de prensa como entrenador de River, Ponzio ya tiene por delante su próximo compromiso.

El Millonario volverá a jugar este domingo 6 de septiembre, desde las 19:15, cuando reciba a Independiente Rivadavia por la octava jornada del Torneo Clausura.

El encuentro tendrá un significado especial para el flamante entrenador, ya que será su debut como director técnico de River en el Monumental.

La victoria por 3-2 ante Banfield le permitió iniciar su ciclo con un resultado favorable y con una actuación que el propio Ponzio valoró positivamente. Ahora, el desafío continuará ante Independiente Rivadavia, en un escenario que marcará su primera presentación como entrenador del Millonario en condición de local.

Con la frase "Me debo a esta institución", Ponzio resumió el compromiso con el que asumió la conducción de River. Su estreno dejó un triunfo, una valoración positiva sobre el plantel y un claro respaldo a Lucas Martínez Quarta, mientras el equipo se prepara para afrontar el próximo capítulo del Clausura.