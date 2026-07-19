Final entre Argentina y España: todo lo que hay que saber antes de la final

Después de 103 partidos y más de un mes de competencia, el Mundial 2026 llega a su momento decisivo. Este domingo, Argentina y España se enfrentarán para definir al nuevo campeón del mundo en una final que concentrará la atención de millones de personas alrededor del planeta.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni afrontará su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo con el objetivo de conquistar la cuarta estrella de su historia. Del otro lado estará España, que buscará sumar el segundo título mundial.

Con el correr de las horas crece la expectativa entre los hinchas, que ya organizan reuniones familiares, encuentros con amigos y diferentes alternativas para seguir el partido, tanto en Catamarca como en el resto del país. La definición del campeonato no solo movilizará a quienes viajarán al estadio, sino también a millones de personas que seguirán el encuentro por televisión, radio, streaming y pantallas gigantes.

El horario y el escenario de la gran definición

La final del Mundial se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un estadio con capacidad para más de 80.000 espectadores, que ya fue sede de varios encuentros durante esta edición de la Copa del Mundo.

El escenario recibirá el partido más importante del torneo, en el que se conocerá al nuevo campeón mundial luego de un certamen que se extendió durante más de un mes.

Cómo ver la final en vivo

Los argentinos tendrán múltiples alternativas para seguir el encuentro en directo, tanto por televisión como mediante plataformas digitales.

La transmisión estará disponible a través de:

Telefe .

. TyC Sports .

. TV Pública .

. DSports.

Quienes prefieran seguir el partido por streaming podrán hacerlo mediante:

Flow .

. Telecentro Play .

. DGO .

. Las plataformas habilitadas por cada señal televisiva.

Además, CCC también contará con la transmisión de la final en todos los canales mencionados.

Se espera una de las mayores audiencias del año, con millones de espectadores acompañando la definición del campeonato.

Las radios también tendrán una cobertura especial

Como ocurre en cada partido decisivo de la Selección Argentina, las principales emisoras del país realizarán una cobertura especial que comenzará varias horas antes del inicio del encuentro.

Entre las radios que transmitirán la final se encuentran:

Radio La Red (FM 92.3) .

. Mitre (FM 99.5) .

. Continental (FM 100.1) .

. Rivadavia (FM 97.7) .

. Otras emisoras nacionales.

Las transmisiones incluirán móviles en vivo, entrevistas y análisis previos al comienzo del partido.

El árbitro elegido por la FIFA

La FIFA designó al esloveno Slavko Vincic como árbitro de la final. Con 46 años, es considerado uno de los jueces con mayor experiencia dentro del fútbol europeo y ya dirigió finales tanto de la Champions League como de la Europa League, antecedentes que respaldan su elección para el encuentro más importante del torneo.

Las camisetas para la definición

La final también tendrá definidos los colores tradicionales de ambos seleccionados.

Argentina volverá a vestir su clásica camiseta albiceleste, acompañada por pantalón negro y medias blancas, la misma indumentaria que utilizó durante gran parte del campeonato.

Por su parte, España dejará de lado la camiseta blanca alternativa que utilizó durante el Mundial y regresará a su uniforme principal, completamente rojo, para disputar el encuentro decisivo.

El clima en Nueva Jersey y en Catamarca

Las condiciones meteorológicas también forman parte de la previa. En Nueva Jersey se espera una tarde agradable para la práctica del fútbol, con temperaturas cercanas a los 27 grados y cielo parcialmente nublado.

Mientras tanto, en Catamarca, el domingo estará marcado por un comportamiento meteorológico cambiante. La jornada comenzará con lloviznas durante la madrugada, tendrá una mejora parcial durante la mañana, registrará el retorno de lluvias aisladas por la tarde y finalizará con un cielo mayormente nublado, configurando un escenario variable para quienes decidan reunirse a seguir la final.

Los lugares elegidos por los catamarqueños

Como ocurrió durante gran parte del Mundial, los hinchas de Catamarca volverán a reunirse en distintos puntos para acompañar a la Selección.

Muchos mantendrán la cábala de ver el partido en sus propias casas, mientras que otros optarán por los bares del centro capitalino, que nuevamente concentrarán una importante concurrencia.

A esas opciones se suma el Patio de las Provincias, en el marco de la Fiesta del Poncho, que se presenta como otro de los espacios elegidos para seguir el encuentro.

Los puntos de celebración si llega la cuarta estrella

En caso de una victoria argentina, ya existen lugares que aparecen como los principales escenarios para los festejos. Todo indica que la tradicional celebración volverá a concentrarse en la Plaza 25 de Mayo, como ocurrió durante los encuentros anteriores del Mundial.

A ese punto se agregará el Predio Ferial, donde también se espera una importante convocatoria de simpatizantes.

Además, se prevé movimiento en distintas plazas del interior de la provincia, donde los hinchas también podrían reunirse para celebrar un eventual nuevo título mundial.

Recomendaciones para vivir la jornada

Con la expectativa de una masiva participación de hinchas antes, durante y después del encuentro, también se difundieron recomendaciones para disfrutar la jornada de manera segura.

Entre las principales sugerencias se encuentran:

Circular con precaución .

. Respetar los cortes de tránsito que puedan implementarse.

que puedan implementarse. Evitar conductas peligrosas durante los festejos.

durante los festejos. Llegar con anticipación a los lugares donde habrá pantallas gigantes.

a los lugares donde habrá pantallas gigantes. Utilizar transporte público o compartir vehículos para reducir congestionamientos.

o compartir vehículos para reducir congestionamientos. Celebrar con responsabilidad.

Después de más de un mes de competencia, el Mundial 2026 llega a su desenlace. Solo resta un partido para conocer al nuevo campeón del mundo. Noventa minutos, o quizás algunos más, separan a la Selección Argentina de la posibilidad de escribir una nueva página en su historia y de alcanzar la tan ansiada cuarta estrella.