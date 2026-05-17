Final del Buenos Aires Premier Pádel: ¿a qué hora juega "Pollito" Tapia?

El Buenos Aires Premier Pádel P1 2026 tendrá este domingo una definición cargada de simbolismo para el deporte argentino. El catamarqueño Agustín Tapia y el chaqueño Federico Chingotto serán protagonistas de una nueva final del circuito mundial, en un escenario atravesado por el fervor local y por una marca histórica de asistencia de público.

La definición masculina se disputará en el estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, donde el torneo alcanzó una cifra récord de espectadores que consolidó el crecimiento del pádel en Argentina y el impacto que tiene actualmente el circuito Premier Pádel. Durante las semifinales, un total de 16.920 personas asistieron al estadio, superando de manera absoluta el récoGeneral 0rd mundial de concurrencia que había sido establecido en la primera edición de este mismo torneo.

La jornada final tendrá así un escenario completamente atravesado por el protagonismo argentino, tanto dentro como fuera de la cancha.

Un clásico mundial con sello argentino

La final masculina del Buenos Aires Premier Pádel P1 enfrentará nuevamente a las dos mejores parejas del ranking mundial, en un duelo que ya se transformó en uno de los grandes clásicos contemporáneos del circuito. Por un lado estarán los número uno del mundo: el catamarqueño Agustín Tapia y el español Arturo Coello. Del otro lado aparecerán los número dos del ranking: Federico Chingotto y el español Alejandro Galán.

El encuentro tendrá además un condimento especial para el público local debido a la presencia de dos argentinos peleando por el título más importante del torneo realizado en Buenos Aires.

Tapia y Coello llegan a la definición tras imponerse en semifinales a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas por 6-2 y 7-6. La dupla número uno mostró nuevamente su fortaleza dentro del circuito y logró avanzar a una nueva final con autoridad, especialmente después de un sólido primer set y una segunda manga mucho más disputada.

Por la otra llave, Chingotto y Galán tuvieron una actuación contundente frente al misionero Leo Augsburger y Juan Lebrón. La pareja integrada por el argentino y el español se impuso por un categórico 6-0 y 6-3, asegurando su presencia en una nueva final del circuito mundial.

El fenómeno del pádel y una marca histórica

El Buenos Aires Premier Pádel P1 volvió a mostrar la magnitud del crecimiento que atraviesa el deporte en Argentina. El récord de 16.920 espectadores alcanzado durante las semifinales convirtió al torneo en el evento con mayor asistencia de público en la historia del pádel profesional.

La cifra superó incluso el récord anterior, establecido durante la primera edición del mismo certamen en Buenos Aires. El estadio Mary Terán de Weiss, ubicado en Parque Roca, se transformó así en el epicentro de una verdadera fiesta deportiva impulsada por el acompañamiento masivo del público argentino.

La presencia de figuras nacionales entre los protagonistas del torneo potenció aún más el clima de expectativa y consolidó el protagonismo argentino dentro de la elite internacional del pádel.

Horarios y transmisión de las finales

La jornada decisiva del Buenos Aires Premier Pádel P1 tendrá el siguiente cronograma:

Final femenina: Delfina Brea y Gemma Triay vs Paula Josemaría y Beatríz González.

Horario: 14.00 horas de Argentina.

Final masculina: Agustín Tapia y Arturo Coello vs Federico Chingotto y Alejandro Galán.

Horario: no antes de las 17.00 horas.

Los encuentros podrán verse en vivo a través de:

La plataforma Disney+.

La señal ESPN 4.

El torneo cerrará así una edición histórica marcada por el récord de público, el protagonismo argentino y una final masculina que enfrentará nuevamente a las dos mejores parejas del mundo, con el agregado especial de disputar el título en suelo argentino y ante una multitud que convirtió al estadio Mary Terán de Weiss en el gran escenario del pádel internacional.