Francisco Cerúndolo quedó eliminado de Roland Garros tras una dura batalla en cinco sets

Francisco Cerúndolo se despidió este sábado de Roland Garros 2026 luego de caer en cinco sets frente al estadounidense Zachary Svajda por la tercera ronda del segundo Grand Slam de la temporada.

El argentino, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial de la ATP, luchó hasta el final en un intenso encuentro disputado sobre el court 14 del complejo tenístico de Bois de Boulogne, en París, pero terminó cediendo por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 tras tres horas de juego.

Cerúndolo logró recuperarse después de perder los dos primeros parciales y forzó un quinto set gracias a una sólida reacción, aunque finalmente no pudo sostener el ritmo ante el estadounidense, que selló su clasificación a los octavos de final.

La derrota impidió que el argentino igualara su mejor actuación en Roland Garros, instancia a la que había llegado en las ediciones 2023 y 2024, cuando alcanzó los octavos de final.

Con este triunfo, Svajda pasó a liderar por 2-1 el historial entre ambos jugadores. El estadounidense ya había derrotado a Cerúndolo en Winston-Salem 2024, mientras que el argentino se había impuesto previamente en el US Open.

Para el tenista californiano de 23 años, la victoria representa un hito en su carrera, ya que por primera vez logró ubicarse entre los 16 mejores jugadores de un torneo de Grand Slam. En la próxima ronda se medirá con el italiano Flavio Cobolli, quien avanzó tras eliminar a Learner Tien.

Los argentinos que siguen en carrera

Tras la eliminación de Francisco Cerúndolo, la atención argentina se concentra ahora en su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, protagonista de una de las grandes sorpresas del certamen luego de su resonante triunfo sobre Jannik Sinner.

El argentino volverá a presentarse este sábado con el objetivo de alcanzar los octavos de final cuando enfrente al español Martín Landaluce.

Por su parte, Francisco Comesaña también buscará avanzar en el torneo cuando se enfrente al italiano Matteo Berrettini en el court Simonne-Mathieu.

Cómo seguir Roland Garros

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