Violentos incidentes entre hinchas de PSG y Arsenal en la previa de la final de la Champions League

La final de la UEFA Champions League comenzó a vivirse con tensión fuera del campo de juego. En la previa del encuentro decisivo entre Arsenal y Paris Saint-Germain (PSG), grupos de hinchas de ambos equipos protagonizaron violentos enfrentamientos en las calles de Budapest, ciudad que alberga por primera vez la final del máximo torneo europeo de clubes.

Los incidentes ocurrieron durante la noche previa al partido en la calle Király, una de las zonas más concurridas de la capital húngara. Videos difundidos en redes sociales muestran a simpatizantes de ambos equipos intercambiando golpes de puño y patadas, mientras otros portaban bengalas que iluminaron el lugar en medio del caos.

Las imágenes también registraron el momento en que una mujer agredió a un hombre que intentaba alejarse de la pelea, antes de que otras personas se sumaran al ataque. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas detenidas como consecuencia de los disturbios.

Los enfrentamientos se produjeron pese al importante operativo de seguridad dispuesto por las autoridades húngaras para garantizar el normal desarrollo del evento. Cerca de 4.000 efectivos policiales fueron desplegados dentro y fuera del Puskás Arena, estadio con capacidad para 67.000 espectadores y sede de la final.

Según estimaciones oficiales, además de las 17.000 entradas asignadas a cada club, unos 10.000 aficionados sin boletos viajaron igualmente a Budapest para vivir el ambiente de la final. Esta situación obligó a implementar el mayor operativo policial de la historia de la ciudad, con patrullas motorizadas, unidades caninas y vigilancia aérea mediante drones.

"Tomaremos medidas decisivas si encontramos algún comportamiento que perturbe el orden público", advirtió el general János Zoltán Kuczik, responsable del dispositivo de seguridad. El funcionario reconoció que la presencia simultánea de miles de hinchas procedentes de Londres y París representaba un desafío significativo para las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, en Francia también se activó un amplio esquema preventivo. En París fueron movilizados 8.000 policías y gendarmes, además de 2.500 bomberos, con el objetivo de prevenir posibles disturbios y controlar las celebraciones o manifestaciones vinculadas al resultado del encuentro.

Las autoridades francesas establecieron perímetros de seguridad en los Campos Elíseos, el Parque de los Príncipes y otros puntos estratégicos de la capital, además de implementar restricciones en el transporte y en el funcionamiento de algunos comercios.

El objetivo es evitar que se repitan los incidentes registrados en anteriores festejos futbolísticos de gran magnitud, especialmente ante la posibilidad de una nueva consagración internacional del PSG.

PSG vs. Arsenal: datos del partido

Hora: 13:00

TV: Disney+ Premium y ESPN

Árbitro: Daniel Siebert

Estadio: Puskás Arena