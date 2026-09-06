Ponzio puso paños fríos al buen arranque de River: "Recién van dos partidos"

Leonardo Ponzio consiguió este domingo su segunda victoria en la misma cantidad de partidos como entrenador interino de River. Después del triunfo 3-1 ante Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura, el exmediocampista habló en conferencia de prensa y pidió cautela frente al buen comienzo de su ciclo.

"Ahora ganamos dos partidos seguidos, convertimos goles y eso da confianza, pero recién van dos partidos", sostuvo Ponzio, quien asumió tras la salida de Eduardo Coudet.

El entrenador también evitó atribuirse todo el mérito de la recuperación y destacó el trabajo realizado previamente en el club.

"No se puede creer que todo es parte de uno, esto viene de principios de año", señaló.

Ponzio y su reencuentro con los hinchas de River

El partido ante Independiente Rivadavia significó además el regreso de Ponzio al Monumental desde otro lugar. Esta vez estuvo al frente del equipo y vivió desde el banco el respaldo de una multitud.

"Hacía mucho que no estaba dentro de la cancha en un partido. Estoy contento porque uno espera el debut de local y pude sentir a las 90 mil personas", expresó.

El DT consideró que River tuvo una buena actuación frente a un rival que atraviesa un gran momento.

"La actuación fue buena. El rival es el primero de la tabla anual y hace dos años está muy bien", destacó.

"Busco encontrar un poco más de juego"

Ponzio también puso el foco en el funcionamiento colectivo y remarcó la importancia de que todas las líneas trabajen en conjunto.

"Los muchachos de atrás sostienen a los de adelante y así es viable hacer diferencia con los de arriba. Busco encontrar un poco más de juego", explicó.

El entrenador interino también habló de la exigencia que implica dirigir a River y de su vínculo con el club.

"Yo hablo con el corazón, conozco esta casa muchísimo. Trato de ir haciéndoles notar a los jugadores que esto es día a día, recién pasaron 10 días, todos los días son ponerme a punto y a prueba", afirmó.

En esa línea, sostuvo: "Aprendí de los entrenadores que tuve y les quiero inculcar que en este club siempre hay que ir para adelante y tener toda la responsabilidad. Acá hay que estar todos los días a más del 100%".

Ponzio descartó pedir un refuerzo

Ante la nueva lesión de Giorgio Costantini, el entrenador fue consultado sobre la posibilidad de incorporar un jugador para reforzar el plantel.

Ponzio descartó esa posibilidad y aseguró que confía en los futbolistas que tiene a disposición y en las divisiones inferiores de River.

"Yo no pedí a nadie. Siento que hay un gran equipo y tenemos inferiores muy buenas. Yo hoy no pediría nada", afirmó.

Los goles de River ante Independiente Rivadavia

River se impuso 3-1 en el Monumental con un gol de Gonzalo Montiel, de penal, y un doblete de Tomás Galván.

El conjunto mendocino había conseguido descontar de manera parcial a través de Álex Arce, pero el Millonario logró sostener la ventaja y quedarse con tres puntos importantes.

Con este resultado, River consiguió su segundo triunfo consecutivo y continúa mejorando su posición en el Torneo Clausura y en la tabla anual.

Cuándo vuelve a jugar River

El próximo compromiso del equipo de Ponzio será el sábado a las 17.30, cuando visite a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura.

Será una nueva prueba para el entrenador interino, que buscará prolongar el comienzo perfecto de su ciclo y seguir encontrando el funcionamiento que pretende para el equipo.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.