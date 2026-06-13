Franco Colapinto quedó afuera en la Q2, pero superó a Gasly y largará 13° en el GP de Barcelona de la F1

Franco Colapinto mostró una mejora en la clasificación del Gran Premio de España y logró avanzar a la Q2 tras ubicarse 12° en la primera tanda. Sin embargo, el piloto argentino no consiguió acceder a la Q3 y este domingo largará desde el 13° puesto en Barcelona.

Después de un inicio de fin de semana complicado para Alpine, Colapinto consiguió dar un paso adelante en la clasificación disputada este sábado. El argentino había terminado 14° en la tercera práctica libre, pero logró meterse entre los mejores de la Q1 y asegurar su presencia en la segunda etapa.

En la Q2, el piloto argentino no pudo sostener el ritmo de los autos más competitivos y quedó eliminado en el 13° lugar. De esta manera, ya conoce su posición de partida para la carrera que se disputará este domingo desde las 10 en el circuito de Barcelona.

Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en la clasificación

Más allá de no acceder a la Q3, Colapinto dejó una señal positiva para Alpine al finalizar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 14°. El francés quedó inmediatamente detrás del argentino entre los eliminados de la segunda tanda clasificatoria.

Los pilotos que no lograron avanzar a la Q3 fueron Arvid Linblad (11°), Gabriel Bortoleto (12°), Colapinto (13°), Gasly (14°) y Oliver Bearman (15°). Además, Carlos Sainz quedó eliminado previamente y finalizó 16°.

Con este resultado, Colapinto buscará aprovechar las oportunidades que se presenten en carrera para sumar posiciones y acercarse a la zona de puntos en una jornada que aparece exigente por las altas temperaturas y el desgaste de los neumáticos en el trazado español.