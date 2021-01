Gallardo: "El árbitro destrozó un proyecto serio que tenemos"

Un partido complicado fue el que tuvo San Lorenzo de Alem el domingo ante Andino de La Rioja en la continuidad de la Zona 1 del Regional. Una muy floja actuación del árbitro puso en tela de juicio la labor del colegiado santiagueño Luis Ortíz.

Una vez finalizado el polémico encuentro en el Bicentenario de Catamarca, el presidente del "Santo" habló con el medio Botineros Diario y fue picante en sus declaraciones: "Impresentable el arbitraje, que podemos esperar. En el primer tiempo nos condicionó, en el segundo ya no hubo partido para nosotros, él jugó su propio partido y nos destrozó".

"El árbitro destrozó un proyecto, el trabajo de mucha gente, tenemos un plantel para grandes cosas pero éste señor destrozó todo eso", continuó.

Añadió: "Cuando vas afuera podes esperar cualquier cosa pero que te roben en tu casa es inaudito". Y apuntó: "La prensa dice que Catamarca tiene un dirigente representante en el Consejo Federal pero para qué sirve, qué logramos, cuál fue el logro. Yo no voy a festejar más esas cosas, son proyectos personales, te quieren callar con subsidios de $10.000 y después hay que salir a aplaudirlos".

"Desde que estoy en San Lorenzo tengo problemas con la Secretaría de Deportes, de los cuatro meses solo cobre uno pero no nos quejamos porque tenemos un plantel al día. Esto no sirve si no te acompañan en la parte política", aclaró.

Cerró: "Acá a nadie les importa nada, solo les importa estar para la foto. Hay que reemplantearce muchas cosas, si el gobierno tiene ganas de levantar el deporte tiene que cambiar y preocuparse más porque el deporte catamarqueño está muy mal".