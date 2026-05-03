Gianinna Maradona: acusaciones, dolor y una frase que sacude el juicio por la muerte de Diego

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona brindó una conversación extensa, íntima y sin registro audiovisual con un grupo reducido de periodistas que siguen de cerca las audiencias. Desde su casa, vía Zoom, durante casi dos horas, la hija del Diez habló en un clima relajado, por momentos emotivo, y lanzó declaraciones de alto impacto contra los siete imputados.

En ese contexto, dejó una frase que resume su postura: "Había un plan para matar a mi papá". La afirmación no fue aislada, sino parte de una reconstrucción personal que incluyó críticas al equipo médico, cuestionamientos al entorno que rodeaba a Maradona y la convicción de que existieron intereses económicos determinantes en sus últimos días.

"Había un plan de fondo"

Consultada sobre si considera que hubo algo más que negligencia médica, Gianinna fue categórica. "Yo sí creo que había un plan de fondo. No me entra en la cabeza por qué lo hicieron, pero a mi papá lo mataron", sostuvo. En su relato, insistió en la idea de una estructura organizada: "Sé que había un plan, seguramente había un plan y que alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea y todos seguían alguna orden".

Cuando se le preguntó directamente cuál era ese supuesto plan, respondió sin rodeos: "Lo querían matar". La acusación apunta a una trama que, según su visión, excede errores médicos y se inscribe en una lógica de decisiones coordinadas.

El foco en Matías Morla

Uno de los principales destinatarios de sus críticas fue Matías Morla, a quien señaló como una figura con poder decisivo en la vida de su padre. "Él tenía el poder de manejar a mi papá y hacía lo que quería con ese poder", afirmó.

Gianinna sostuvo que determinadas decisiones médicas, como una eventual internación en un neuropsiquiátrico, no eran consideradas porque afectaban intereses económicos. "No les servía, no era una opción, porque se le caían un montón de cosas a Morla", explicó. En esa línea, agregó: "Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no en la salud de mi papá".

Según su testimonio, el objetivo final era que Diego "ya no estuviera más", lo que permitiría el control de sus marcas. "Él se cedió las marcas a él mismo, a una sociedad que él arma cediéndosela a él con el poder que tenía", detalló. En relación con este punto, recordó que la Justicia dispuso la elevación a juicio de Morla y de dos hermanas de Diego.

También mencionó a Maximiliano Pomargo como una figura clave en el manejo del entorno. "El que manejaba un poco todos los hilos era Pomargo. Si él no era el jefe de esa banda, ¿por qué está metido en todos los audios y en todas las conversaciones y en todo?", se preguntó.

El entorno, el consumo y un "descontrol absoluto"

En su reconstrucción de los últimos tiempos de Maradona, Gianinna describió un cuadro preocupante. "Él venía hacía un tiempo muy mal... tenía problemas con el alcohol, tomaba dos copas de vino y se ponía borracho, más lo mezclaba con las pastillas y eso era un detonante", relató.

En ese sentido, señaló la combinación de pastillas psiquiátricas, medicación para dormir y alcohol como un factor crítico. "Era un descontrol absoluto lo que pasaba en esa casa", afirmó, vinculando ese contexto con el deterioro de la salud del exfutbolista.

Cuestionamientos al equipo médico

Las críticas también alcanzaron de manera directa al equipo de salud. Sobre Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, fue contundente: "Más allá de las ganas o de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico... él ahí se hizo responsable, era la voz cantante, para todos nosotros era su médico de cabecera".

Gianinna cuestionó incluso la percepción de su rol: "¿Por qué recibía un sueldo si no era el médico de Maradona? ¿Qué le pagaban? ¿Hacía caridad mi papá?".

Respecto a la decisión de trasladarlo a una casa en Tigre, aseguró: "Yo estoy segura que él nos convenció y montaron todo eso ahí... Había toda una estrategia de querer hacer algo con nosotras y con mi papá, todo en la oscuridad". También apuntó contra Agustina Cosachov, a quien cuestionó por las condiciones del lugar. Señaló que la vivienda no contaba con elementos básicos, como un desfibrilador, y que no se cumplió con lo acordado respecto a la habitación. "No había aparatología. No había nada", afirmó.

En relación con el personal de enfermería, expresó:

El enfermero que debía controlarlo antes de retirarse no lo hizo

La enfermera que llegó tampoco realizó controles

Desde su perspectiva, la responsabilidad recaía en quienes tenían a cargo su salud. "Yo no soy médica, pero soy diseñadora y si no sé usar una máquina no la voy a usar", ejemplificó.

El impacto emocional y el duelo

Más allá de las acusaciones, Gianinna también expuso el costado más íntimo de su experiencia. Habló del vacío que dejó la muerte de su padre y de lo difícil que resulta atravesar el proceso judicial. "Uno nunca está preparado", reconoció.

El dolor, explicó, es persistente. "A mí la muerte de mi papá me sigue afectando, es un dolor que es intransferible y es difícil de poner en palabras", expresó. En ese camino, reveló que atravesó momentos críticos, en los que incluso llegó a pensar en quitarse la vida. En ese contexto, destacó el rol de su hijo, Benjamín, como sostén fundamental. También recordó el vínculo especial que Diego tenía con él, con gestos cotidianos que no había tenido con sus propias hijas. "Para él era una debilidad y se refería a Benjamín como el rey", contó.