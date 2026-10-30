Gimnasia ganó, se metió en octavos y se aseguró la Copa Sudamericana:

Gimnasia de La Plata le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 15 del Torneo Clausura y se aseguró un lugar en los playoffs. El equipo platense se impuso con goles de Marcelo Torres e Ignacio Fernández, mientras que Gabriel Alanís descontó para los cordobeses.

Con la victoria, Gimnasia llegó a la cima de la Zona B con 28 puntos, los mismos que tienen Rosario Central y Argentinos Juniors, aunque ambos deben un partido. Lo importante para el "Lobo" es que no podrá ser alcanzado por Independiente Rivadavia de Mendoza, el noveno de la tabla, a quien le sacó nueve puntos.

Pero esas no son todas las buenas noticias para Gimnasia, ya que ahora sueña con clasificar a la Copa Libertadores 2027. Llegó a 54 puntos en la tabla anual y quedó solamente a tres unidades de los líderes Boca y Argentinos.

Con ese puntaje, por ahora se ubica quinto por detrás también de Rosario Central (56) y Vélez (55). Cabe destacar que para entrar a la Copa Libertadores debe ubicarse por lo menos entre los primeros tres.

La perlita de la tarde fue que, al convertir su gol, Ignacio Fernández apuntó su brazalete de capitán al cielo, en homenaje a Diego Maradona, quien hoy cumpliría 66 años. Gimnasia fue su último club como director técnico.