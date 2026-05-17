Golpe en Buenos Aires: el catamarqueño Agustín Tapia cayó en la final del Premier Padel ante Chingotto-Galán

En el último turno de la jornada del Premier Padel Buenos Aires se disputó la final masculina con presencia catamarqueña: Agustín Tapia, junto al español Arturo Coello, enfrentó a Federico Chingotto y Alejandro Galán. La pareja conformada por el olavarriense y el español se quedó con el título este domingo tras imponerse con contundencia por 6-2 y 6-1.

Los número uno del mundo llegaban con el objetivo de revalidar el campeonato obtenido en 2025, pero no pudieron ante la solidez de la dupla conocida como "Chingalán", que sumó su quinto título de la temporada.

En la final masculina, el encuentro estuvo marcado por el dominio de los números dos del ranking FIP, que se impusieron en dos sets por 6-2 y 6-1.

Chingotto y Galán barrieron a Tapia y Coello

De esta manera, Chingotto y Galán obtuvieron su quinto título en lo que va de 2026 y acortaron distancia con respecto al catamarqueño Tapia en la lucha por el liderazgo del ranking mundial. Además, ampliaron su dominio reciente en el clásico ante Coello-Tapia, con una ventaja de 4-1 en los últimos enfrentamientos.

Antes, en la definición femenina, Delfina Brea y Gemma Triay cayeron por 6-3 y 7-5 ante las españolas Paula Josemaría y Beatriz González. La pareja logró su vigésimo triunfo consecutivo, conquistó su quinto título al hilo e hizo historia al convertirse en la primera dupla femenina en ganar cinco campeonatos consecutivos, tras sus consagraciones en Miami, NewGiza, Bruselas y Asunción.