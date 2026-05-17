River pierde a Driussi, Montiel y Aníbal Moreno para la final del Apertura

La clasificación de River Plate a la final del Torneo Apertura quedó atravesada por una noticia que golpeó de lleno al plantel y al cuerpo técnico. Luego del triunfo 1-0 frente a Rosario Central, los estudios médicos confirmaron las lesiones de tres futbolistas fundamentales: Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel.

La confirmación médica determinó que ninguno de los tres estará disponible para disputar el partido decisivo del campeonato, una baja sensible para un equipo que llegaba en alza futbolística y que ahora deberá afrontar la definición sin varios de sus nombres más importantes.

Las imágenes de Driussi y Moreno abandonando el campo de juego entre lágrimas ya habían anticipado un panorama complejo. Ambos futbolistas sufrieron problemas en sus rodillas durante el encuentro y debieron salir asistidos por el cuerpo médico sin poder continuar en el partido.

Dos lesiones ligamentarias que cierran el semestre

Los estudios realizados tras el encuentro confirmaron que tanto Sebastián Driussi como Aníbal Moreno padecen un esguince en el ligamento colateral medial derecho. Según se informó, ambas lesiones demandarán entre tres y cuatro semanas de recuperación, lo que implica que los dos futbolistas quedaron descartados no solo para la final del Apertura, sino también para el resto de la actividad del semestre.

La noticia representa un golpe especialmente fuerte para River debido al rol que ambos venían ocupando dentro del equipo.

En el caso de Driussi, la situación adquiere además una carga particular por el contexto individual que atravesaba el delantero. El atacante se había convertido en uno de los puntos más altos del equipo y actualmente es el goleador de River en la temporada, con siete tantos.

El difícil año de Driussi

La lesión sufrida frente a Rosario Central representa el tercer problema físico de Sebastián Driussi en lo que va del año. El delantero ya había atravesado dos desgarros previos durante la temporada:

En febrero sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Posteriormente volvió a lesionarse en el Superclásico frente a Boca Juniors, con otro desgarro en la pierna derecha.

La primera lesión lo había dejado fuera de tres partidos, mientras que ahora la nueva dolencia vuelve a interrumpir un momento futbolístico destacado desde su regreso al club. Las imágenes de su salida del campo reflejaron el impacto emocional del nuevo contratiempo físico, especialmente porque atravesaba uno de sus mejores rendimientos de la temporada.

Aníbal Moreno también quedó descartado

La situación del catamarqueño Aníbal Moreno presenta un diagnóstico similar. El mediocampista sufrió igualmente un esguince en el ligamento colateral medial derecho y necesitará entre tres y cuatro semanas de recuperación.

Su salida temprana en el encuentro ante Rosario Central ya había encendido las alarmas dentro del cuerpo técnico y en el entorno del plantel. Moreno venía siendo una pieza importante dentro de la estructura futbolística del equipo y su ausencia obligará a River a reconfigurar el mediocampo de cara a la definición del campeonato.

La lesión de Montiel y la preocupación en la selección

Por su parte, Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo. El lateral tendrá, como mínimo, dos semanas de recuperación, quedando automáticamente descartado para la final del Apertura.

La lesión no solo genera preocupación dentro de River, sino también en torno a la selección argentina. La situación física del defensor comenzó a ser seguida de cerca debido a la posibilidad de que llegue con lo justo al Mundial 2026 en caso de integrar finalmente la lista definitiva elaborada por Lionel Scaloni.

La evolución de Montiel se transformará así en un tema central tanto para River como para el cuerpo técnico de la selección nacional.