Red Star busca extender su histórica campaña ante Talleres de Tafí Viejo

La temporada que viene realizando Red Star en la Liga Federal de Básquetbol continúa sumando capítulos destacados y este domingo tendrá una nueva prueba exigente cuando reciba a Talleres de Tafí Viejo por la 12da Fecha de la Zona Única de la Región NOA. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Antonio Ricardo Bollea, escenario donde el conjunto catamarqueño intentará prolongar su racha positiva como local en una competencia que lo tiene como uno de los equipos protagonistas.

El partido aparece como un compromiso de enorme importancia para las aspiraciones del equipo dirigido por Rodrigo Soria, que atraviesa una campaña considerada histórica por los números alcanzados y por la identidad construida a partir de una particularidad que distingue al plantel: la utilización exclusiva de jugadores locales.

Con una marca de 6 triunfos y 4 derrotas, Red Star se mantiene en una posición expectante dentro de la tabla y conserva intactas las posibilidades de finalizar en los puestos de privilegio para definir como local durante la etapa de play-offs.

Una campaña que ilusiona a Red Star

El presente deportivo del "estrellado" refleja un proceso que fue consolidándose partido tras partido dentro de una de las competencias más exigentes del básquet regional.

La campaña actual no sólo le permitió al equipo mantenerse competitivo frente a distintos rivales de la Región NOA, sino que además posicionó al club dentro de una pelea importante por la clasificación y por la ventaja deportiva en la etapa decisiva del torneo. El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el conjunto catamarqueño afronta la competencia con un plantel conformado en su totalidad por jugadores de la provincia, una característica que se transformó en uno de los sellos distintivos del equipo durante la temporada.

La fortaleza mostrada en condición de local aparece además como uno de los factores más importantes en el recorrido de Red Star dentro de la Liga Federal. En el estadio Antonio Ricardo Bollea, el equipo consiguió construir una racha positiva que buscará sostener este domingo frente al conjunto tucumano.

El desafío ante Talleres de Tafí Viejo

El encuentro ante Talleres de Tafí Viejo se presenta como una nueva oportunidad para seguir consolidando el rendimiento colectivo y sumar una victoria clave en la recta final de la fase regular. La 12da fecha de la Zona Única del NOA encuentra a Red Star en un momento de fuerte expectativa deportiva, sabiendo que cada partido puede resultar determinante para el posicionamiento final en la tabla.

El equipo tucumano llegará a Catamarca con el objetivo de intentar frenar el envión del "estrellado", que viene mostrando regularidad y competitividad en el torneo. En ese contexto, el duelo promete intensidad y un marco especial en el Antonio Ricardo Bollea, donde el público local se convirtió en un respaldo importante para el conjunto catamarqueño durante toda la temporada.

Los jugadores elegidos por Rodrigo Soria

Para este compromiso, el entrenador Rodrigo Soria definió una nómina de doce jugadores que integrarán el plantel para enfrentar a Talleres de Tafí Viejo.

Los convocados son:

Juan Herrera

Matías Cuenca

Gabriel Sosa

Mateo Codigoni

Andrés Alderete

Luciano Sánchez

Alan Senteno

Gustavo Nieva

Jorge Tomassi

Bautista Ogas

Indalecio Silva

Ignacio Soto

La conformación del equipo ratifica la apuesta del club por sostener una estructura basada íntegramente en jugadores locales, uno de los aspectos más destacados de esta campaña.

Transmisión

El partido correspondiente a la 12da Fecha de la Zona Única contará con un operativo arbitral ya confirmado para el desarrollo del encuentro. Las autoridades designadas son:

Árbitros: Bazán y Comelli.

Bazán y Comelli. Comisionado Técnico: Gustavo Nieva.

Además, el compromiso podrá seguirse en directo mediante el sistema Pay Per View de BasquetPass, plataforma encargada de la transmisión oficial de la competencia.