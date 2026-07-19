GP de Bélgica: Franco Colapinto largará undécimo en la carrera de este domingo

El piloto argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine, largará desde la undécima posición en la carrera del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Aunque el argentino terminó la clasificación en el decimotercer puesto, dos penalizaciones aplicadas a rivales directos modificaron el orden de partida y le permitirán iniciar la competencia dos lugares más adelante, una situación que mejora sus perspectivas de cara a la carrera del domingo.

La clasificación mostró un rendimiento que le permitió superar la primera instancia, aunque no alcanzó para acceder a la definición por la pole position. Sin embargo, el reordenamiento de la grilla representa una oportunidad importante para Colapinto, que comenzará muy cerca de la zona de puntos.

Una clasificación con dos etapas bien diferenciadas

El fin de semana del piloto argentino había anticipado una clasificación exigente luego de una discreta actuación en la práctica libre 3. En la Q1, Colapinto consiguió avanzar tras ubicarse en el decimotercer lugar, registrando un tiempo de 1:46,795, suficiente para meterse entre los pilotos que disputarían la segunda tanda clasificatoria.

Ya en la Q2, el representante de Alpine no logró encontrar el ritmo necesario para acercarse a los diez mejores tiempos de la sesión. Su mejor vuelta fue de 1:43,692, un registro que lo dejó muy lejos del grupo que avanzó a la tanda clasificatoria final.

De esa manera, el argentino concluyó la clasificación en el decimotercer puesto, aunque el panorama cambió una vez confirmadas las sanciones que afectaban a otros competidores.

Las penalizaciones que beneficiaron al argentino

Una vez finalizada la clasificación, el orden de largada sufrió modificaciones debido a las penalizaciones que arrastraban el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren). Como consecuencia de esas sanciones, Franco Colapinto avanzó dos posiciones en la grilla y finalmente ocupará el undécimo lugar en la partida del Gran Premio de Bélgica.

Esta ubicación le permitirá iniciar la carrera con buenas posibilidades de sumar puntos, al quedar muy cerca del grupo que ocupa las primeras diez posiciones, objetivo que buscará alcanzar durante el desarrollo de la competencia.

Antonelli se quedó con la pole position

La clasificación tuvo como gran protagonista al italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y actual líder del campeonato, quien se quedó con la pole position gracias a una vuelta de 1:44,361.

El joven italiano continúa su lucha por convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y afrontará la carrera con el objetivo de volver al triunfo después de tres fechas.

Según los datos de la clasificación, Antonelli llega a esta instancia buscando reencontrarse con la victoria luego de atravesar una serie de inconvenientes en su monoplaza que le hicieron perder una importante cantidad de puntos en las competencias anteriores.

Los principales protagonistas de la clasificación

Detrás del piloto de Mercedes se ubicó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien finalizó a 317 milésimas del tiempo de Antonelli. El grupo de los cinco mejores quedó conformado además por:

George Russell (Mercedes) .

. Charles Leclerc (Ferrari) .

. Lewis Hamilton (Ferrari).

Con estos resultados quedó definida la parte delantera de una grilla que promete una competencia muy disputada en el circuito belga.

La carrera se disputará este domingo

El Gran Premio de Bélgica se correrá este domingo a las 10 de la mañana, cuando los pilotos afronten la décima fecha del campeonato.

Para Colapinto, la carrera representará una nueva oportunidad de aprovechar una posición de largada favorable luego del beneficio obtenido por las penalizaciones aplicadas a Hadjar y Norris.

Así largarán en el Gran Premio de Bélgica

La grilla de partida quedó conformada de la siguiente manera: